Как барнаульский паренек-физкультурник создал и обрушил банк, а потом стал менеджером ашрама

Турбаза «Эльдорадо», построенная среди алтайских гор вдали от городской суеты, нынешней весной сменила собственника . Ее продажи в конце 1990-х очень ждали несколько тысяч человек, оставшихся без денег из-за краха барнаульского «Элин-Банка». Их надежды не оправдались, вклады пропали, а бывший банкир, отбыв срок в колонии, поселился в Индии. Судить его начали ровно 20 лет назад.

Обвинили в разных грехах

Настоящий скандал разразился в одной из кришнаитских общин в Индии весной прошлого года. Одного из топ-менеджеров здешнего Русского дома и его супругу обвинили в соцсетях в разных грехах. И кто обвинил? Свои же, русские кришнаиты.

Они утверждали, будто бы шестой и седьмой этажи здания, в котором обитают общинники и паломники, построены незаконно. И если это вскроется — снесут весь дом, в котором 700 квартир. И куда пойдут люди, купившие здесь жилье, продав квартиру в России?

Хуже того, на самом деле квартиры не проданы, а сданы в аренду, и «покупатели» об этом не знают, писали они. К тому же Русский дом зарегистрирован как ашрам, который не вправе ничего продавать — только дарить. Но там торгуют квартирами и товарами, платят зарплаты и будто бы нелегально нанимают работников.

Русский дом кришнаитов в Индии. vk.com/russianvrindavan

По словам недоброжелателей, один из основателей Русского дома и главный по зданию Шьяма Сундар Чаран Дас в прежней, российской еще, жизни был банкиром, осужденным за мошенничество.

По фото этого менеджера, опубликованной возмутителями спокойствия (и взятой с сайта российских приставов), двое собеседников altapress.ru опознали создателя барнаульского «Элин-Банка» Ярослава Кривоносова. Третий, знавший его хуже, ответил: «Вроде — он».

Паренек из хорошей семьи

Ярослав Кривоносов. УФССП.

Выпускника физкультурного факультета барнаульского пединститута, спортсмена-велосипедиста Ярослава Кривоносова однокашники называли Яриком.

Они говорили — то ли в шутку, то ли всерьез — что в студенческие годы гоняли будущего банкира за пивом.

Он был неприметным парнем из хорошей барнаульской семьи, совсем не похожим по характеру на заслуженного отца.

«Ни обаяния, ни харизмы в нем не было. У него был тихий голос, которым он отдавал приказы: сделаешь так, как я сказал», — говорит один из его старых знакомых по «Элин-Банку».

Миллиардер в белых кроссовках

При советской власти Ярослав Кривоносов имел все шансы стать учителем физкультуры. Но дух эпохи начала 1990-х его захватил и втянул в коммерцию. Деньги ему нужны были, похоже, не для удовольствия тратить— скорее, как символ статуса, как ценность сама по себе.

«Он никогда не ходил, как другие нувориши, в малиновом пиджаке. Будучи президентом банка, ездил на подержанном „японце“, носил костюм оливкового цвета — правда, обувал белые кроссовки, что смотрелось странно, но ему нравилось», — вспоминает собеседник altapress.ru.

И вскоре он понял, как заработать.

Машина по производству денег из воздуха

Первой его машиной по производству денег из воздуха стала фирма «Элин». Кривоносову было всего 27, когда она дала свое первое объявление о приеме вкладов.

В 1993 году фирма стала региональным представителем Всероссийского биржевого банка — одной из самых влиятельных финансовых структур в первые год-два после крушения СССР.

Нехитрый бизнес Кривоносова не требовал глубоких познаний в экономке. Он собирал деньги на Алтае и прокручивал их в Москве, где проценты были выше, чем в банках Барнаула. Из заработанного выплачивал проценты клиентам (сначала 100% годовых), да и сам не оставался внакладе.

Реклама фирмы «Элин». Скан «Алтайской правды».

Наш собеседник утверждает: деятельность начинающего финансиста была, мягко говоря, не вполне законной. Но никаких претензий к нему не предъявляли. Тем временем Кривоносов смекнул, что зарабатывать можно на месте и без москвичей. И машина по производству денег вышла на новый уровень.

Словами и кулаками

Фирма «Элин» базировалась на ул. Льва Толстого, 3. А вот денежки собирала в самом сердце Барнаула — в здании главпочтамта: офис был со стороны отдела посылок, где сейчас кафе «Лакомка».

Здесь фирма «Блин» и «Элин-банк» принимали вклады. Altapress.ru

Уже в конце 1993 года фирма подняла ставки по вкладам до 500% годовых — ни один банк не мог предложить что-нибудь подобное. Народ нес Кривоносову свои кровные, пытаясь защитить их от безумной инфляции (1600% годовых в 1993-м).

Фирма «Элин» вселяла в них надежду: «Ваши деньги будут работать», «Ваши вклады застрахованы». Она покупала и перепродавала ваучеры, пыталась участвовать в приватизации. Но основные доходы ее создатель зарабатывал все же на выдаче займов под огромные проценты, объясняет собеседник altapress.ru.

«По сути это был подпольный ломбард. Хотя в дальнейшем Кривоносов утверждал, что заработал капитал на продаже кроссовок, а не на выдаче этих займов», — продолжает он.

Реклама фирмы «Элин». Скан «Алтайской правды».

1990-е годы были временем сотен тысяч доверчивых буратин, монетки которых жаждали рассовать по карманам сотни беззастенчивых обманщиков. Но Кривоносов проценты платил — ведь он на деньгах действительно зарабатывал, наладив 100-процентную возвратность займов.

Сделать ему это удалось с помощью своих однокашников-спортсменов, способных работать не только словом, но и кулаками.

«Сборная» Кривоносова

В «сборную» Кривоносова вошли крепкие люди — в основном, боксеры. Они знали, как заставить заемщика вернуть деньги. Если было нужно — выколачивали должок жестко. Могли, например, вышвырнуть человека из квартиры, оформленной в залог при получении займа.

Здание , в котором располагался «Элин-Банк». Скан yandex. карты

Работали они с Кривоносовым за долю в доходах — источник утверждает, что это было неформальное соглашение, ни одного члена «сборной» в учредительных документах не фигурировало.

В 1994-м Кривоносов решил полностью перейти на легальные рельсы и в июле получил лицензию на «Элин-Банк». «Сборная» зашла в банк в полном составе, работали эти люди в отделе, совмещавшим функции кредитного и службы безопасности.

«Они, бывало, даже отговаривали заемщика от кредита, объясняли, что если он его не вернет, меры по взысканию будут суровыми», — вспоминает об их работе источник.

Но однажды Кривоносов отказался с ними делиться. Это и стало началом конца его банка, оставившего без денег 7 036 вкладчиков.

Здание , в котором был главный офис «Элин-Банка», Барнаул , ул. Профинтерна , 38. Altapress.ru

Заслужил любовь вкладчиков

Но сначала немного о том, как работал этот банк. Его мозговой центр располагался в жилом доме на ул. Профинтерна, 38. Для головного офиса купили два нежилых помещения и квартиру — получилось вполне пристойно: почти 700 «квадратов».

Еще как минимум три отделения открыли по городу, сохранив все тот же офис в здании главпочтамта.

В 1995 году аналитики предрекали крах десятку банков в крае. Но вкладчики «Элин-Банка» были неисправимыми оптимистами. Тем более, что в банке заверяли: все вклады застрахованы.

Да и проценты банк платил огромные — в 1995-м — 320% годовых на 12-месячный вклад. Сбербанк, для сравнения, в тот год давал всего 90−140%.

Отсюда в 1990-е годы контролировалась деятельность коммерческих банков в Алтайском крае. Altapress.ru

«На каждые вложенные 10 000 рублей ваш ребенок через 10 лет получит 1 010 000 рублей», — зазывала реклама «Элин-Банка».

Как тут устоять против стольких-то нулей? Деньги потекли в банк бурным потоком.

Искусственный подогрев

Между тем, привлекал банк не только высокими ставками по вкладам. В 1995 году начинающий финансист затеял еще одну операцию, чуть не затмив славу Мавроди — массовый выпуск акций «Элин-Банка». Курс их рос очень быстро, и только позже выяснилось, почему.

Ваучер. Altapress.ru

Оказалось, банк продавал крупные пакеты аффилированным компаниям. Причем покупали они акции на кредиты, выданные этим же банком.

Вот пример из картотеки арбитража. В апреле 1995 года связанная с Кривоносовым фирма «Элинвест» купила у банка 808 тыс. обыкновенных и привилегированных акций на 1,6 млрд рублей. А его турфирма — около 750 тыс. акций на 750 млн рублей.

Такие продажи подогревали спрос на бумаги, за какие-то полгода курс акций увеличился с номинала в 1 тыс. до 2,5 тыс. Позже выяснилось, что банк еще и конвертировал вклады граждан в акции, о чем вкладчики не подозревали. Надо полагать, что и это усиливало ажиотаж.

Леня Голубков -ь персонаж рекламной кампании пирамиды МММ в 1992—1994 годах. Источник: pikabu.ru

Начинающий олигарх

К моменту создания кредитной организации неприметный «паренек» расправил крылья — как, собственно, и белоголовый орлан, который был изображен на логотипе фирмы, а потом и банка.

Кривоносов учредил турфирму «Эльдорадо Интернешэнл» и концерн с таким же названием. Начал строить в далеком от городской суеты Краснощековском районе турбазу «Эльдорадо», рассчитывая заработать на иностранных охотниках.

Турбаза «Эльдорадо». altaimap.ru

В 1995 году банк вместе с «Банкфаксом» вложился в создание газеты «Время и деньги», указывает сервис Kartoteka.ru. В общем, вел себя он, как начинающий олигарх.

Его банк считался крупным: оплаченный уставный капитал составлял 12 млрд, сообщало агентство finmarket.ru.

Средние цены в 1994 году Говядина стоила 5,2 тыс. рублей за кг, масло — 13 тыс. рублей, сыр — 8,5 тыс. рублей, мука — 973 рубля, водка — 8,5 тыс. рублей за литр, средний обед в столовой — 2,7 тыс. рублей. Источник: Росстат.

Деньги

Сопровождали от двери к двери

Между тем, спрос на кредиты тогда был очень высокий — энергия у бывших совграждан, жаждущих сделать деньги, била ключом. Как и в фирме «Элин», возвратность кредитов «Элин-Банка» была очень высокой. Но были и накладки.

В залог банк брал не только недвижимость и машины, но и товары в обороте. И вот однажды ему перешла партия взрослой обуви из Китая, которую не смог продать неудачливый предприниматель-заемщик. И тут выяснилось: обувь такого маленького размера, что ее никто в принципе не покупал.

Но такие накладки экономику банка не подрывали — подорвал ее развод со службой безопасности. Боксеры ушли, пообещав «свернуть его цыплячью шею». Уж в чем-чем — а в том, как поквитаться с должником, они разбирались.

Деньги. Кредиты. СС0

Собеседник altapress.ru вспоминает: тогда Кривоносов нанял охрану из правоохранительных органов. Она сопровождала его от двери к двери, но от грязной работы по выбиванию кредитов отказалась.

В 1996 или 1997 году «Элин-Банк» вообще перестал кредитовать кого-либо, кроме аффилированных компаний, рассказал его бывший сотрудник.

Актер по прозвищу «Борода»

Играла эта музыка недолго. После развода с компаньонами всю работу банка Кривоносов и его команда строила по принципу финансовой пирамиды. Профессионалов в «Элин-Банке», способных наладить банковский бизнес, к тому моменту осталось мало.

«У Кривоносова было двое вице-президентов. Один в недавнем прошлом был актером — в банке у него было прозвище „Борода“ (он носил окладистую бороду). Второй — бывший преподаватель физкультуры из университета, который честно признавался, что ничего в банковском деле не смыслит», — вспоминает наш источник.

Иначе говоря, деньги вкладчиков в «Элин-Банке» не работали. Как рассказывала нашему собеседнику высокопоставленная сотрудница банка, их мешками сгружали в подвал. Из них и выплачивали вклады с процентами. А когда приток стал меньше оттока, банк лопнул.

«Многие вкладчики думали, что Кривоносов все украл. Возможно, он и припрятал что-то на черный день для себя, но на самом деле денег в банке не было», — считает собеседник altapress.ru.

Мошенники стараются быть в тренде. CC0

«Высоко ставим понятие чести»

Свой спринтерский забег банк завершил 13 ноября 1997 года, спустя лишь 3,5 года с момента старта. В этот день он закрыл все офисы на санитарный день. Обеспокоенные вкладчики (а их к тому моменту набралось более 7 тыс. человек) буквально оборвали телефоны редакций газет.

А спустя сутки банк распространил душевное, но шокирующее заявление. Работать он больше не будет. Ответственность за закрытие менеджмент банка переложил на государство, объявившего о деноминации рубля.

Тем самым власти якобы спровоцировали панику, люди бросились снимать деньги для покупки валюты, а банк не смог рассчитаться.

Но «банк высоко ставит понятие чести и стремится оставаться порядочным». Поэтому он возместит клиентам убытки, продав недвижимость. В январе 1998 года начнутся первые выплаты. Трудно сказать, зачем нужен был этот блеф.

«Крушение „Элин-Банка“ — это не история злого гения. На самом деле Кривоносов был никудышный бизнесмен и дилетант, и своими действиями развалил банк», — считает его бывший сотрудник.

Наручники , арест. СС0

Вывел людей на митинг

27 ноября 1997 года Кривоносова арестовали. Он сидел в СИЗО, пока шло расследование уголовного дела. Сидел, пока обвиняемые (а в деле было еще три фигуранта) знакомились с материалами.

Рассказывают, что даже во время пребывания под стражей он очень боялся, что боксеры поквитаются с ним, и платил по 50 тыс. рублей в месяц за свою охрану в камере. И, в самом деле, достать его там они не смогли, хотя и очень хотели.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

В феврале 1998 года группа вкладчиков добилась разрешения на встречу с банкиром. Он заверил несчастных, что рассчитается, если они за него порадеют и добьются освобождения.

И уже на следующий день тысячи пострадавших с лозунгами «Свободу Кривоносову!» и «Верните наши деньги!» перекрыли Ленинский проспект.

Уголовное дело в 145 томов

В декабре 1998-го Кривоносов, будучи все еще в камере, объявил голодовку. Он много месяцев пил лишь настойку шиповника. Писал жалобы на незаконный арест.

Наконец, в 2000-м его дело ушло в суд. Но вышел он на свободу только летом 2001-го, хотя процесс над ним и тремя его подельниками еще не закончился.

А в 2003-м его осудили. За мошенничество в крупном размере, незаконную банковскую деятельность и лжепредпринимательство ему дали 12 лет колонии с конфискацией имущества и штрафом.

В деле было 145 томов, 118 из них составляли показания потерпевших.

В колонии пробыл недолго

Приговор тогда называли жестким, причем оспаривали его не только адвокаты, но и 28 обманутых вкладчиков. Многие из них все же искренне верили: вернется их герой и выплатит все.

Даже на суде пострадавшие пытались костыльками побить по спине девушек, занимавшихся приемом вкладов, хотя они сидели в окошке и работали за зарплату, в том, что случилось, они винили не банкира, — вспоминает наш собеседник.

Некоторые надежды вкладчики возлагали на продажу турбазы «Эльдорадо». Однако, скорее всего, конкурсный управляющий «Элин-Банка», признанного банкротом, не смогла этого сделать — на балансе банка турбазы не было (позже ее купила «Изумрудная страна»).

Отсидел Кривоносов в колонии недолго. Сначала Рубцовский горсуд уменьшил ему срок до 10 лет в связи со смягчением законодательства. А потом он тихо вышел по УДО в октябре 2004-го. Фанфары по его освобождению не звучали.

2−3% от вклада получил один из бывших вкладчиков «Элин-Банка» по завершении процедуры банкротства.

Колония , колючая проволока. Ирина Пергаева

Торговал шариками

Собеседник altapress.ru встретил Кривоносова уже после его выхода из колонии. Это был сильно похудевший человек с кожей желтого цвета. Экс-банкир пытался зарабатывать на торговле кришнаитской пищей — приторно сладкими шариками, внешне похожими на клубок ниток.

«Эти шарики он предлагал „Марии-Ра“, но в магазине их никто не покупал», — говорит собеседник.

Вообще, кришнаитство — это особая глава из жизни этого персонажа. К обществу сознания Кришны он примкнул еще до создания банка. Сам он говорил, что «прозрел» в самолете после общения с каким-то кришнаитом.

Как в нем уживалось кришнаитство, проповедующее ненасилие и осуждающее жадность, с жесткими мерами по взысканию кредитов? Бог его знает.

Русский дом кришнаитов в Индии. vk.com/russianvrindavan

Не пил , не курил и ел овощи

Духовный переворот влиял на его бизнес, но, поначалу, не радикально. Он давал барнаульским кришнаитам деньги, пытался торговать «Бхагават-Гитой». А иногда советовался по финансовым вопросам с какой-то металлической кришнаитской штучкой, похожей на гильзу.

При этом от идеи заработать на иностранной охоте он отказался именно потому, что убийство животных у кришнаитов — преступление. А вот влияние на образ жизни велосипедиста-финансиста было сильно заметно.

«Он не пил, не курил, следил за здоровьем. Не содержал любовниц, не играл в казино, кушал овощи. Отказался от норковой шапки и стал носить зимой фетровую шляпу. А вместо зимних ботинок расхваливал шлепанцы на дермантине», — вспоминает источник.

После того, как его финансовый бизнес рухнул, а торговля не заладилась, именно эта сторона жизни захватила его не менее сильно, чем когда-то деньги. И утянула в Индию.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Отсудил у России 2 тыс. евро

Но еще до миграции в теплые страны Кривоносов решил побороться за свои права вполне традиционным путем. В 2008 году он подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Он утверждал, что уголовное разбирательство по его делу шло слишком долго. Что его заключение под стражу до суда было незаконным, и он был лишен свободы на основании лишь того, что не смог исполнить договорные обязательства.

Русский дом кришнаитов в Индии. vk.com/russianvrindavan

От России он требовал больше $4 млн. С частью требований ЕСПЧ согласился. Но присудил выплатить только 2 тыс. евро за моральный ущерб плюс налоги с этой суммы и проценты (на случай, если выплату задержат).

Решение ЕСПЧ опубликовано. Интересно, что датируется оно 27 ноября 2008 года. Получается, компенсации он добился, спустя ровно через 11 лет после ареста.

На фото бывший банкир

А потом Кривоносов пропал с радаров. В 2013 году служба судебных приставов вывесила у себя на сайте объявление. Из него следует, что экс-банкир сменил фамилию на Романов, имеет долги по алиментам и объявлен в розыск.

Его разыскивали и «боксеры», не терявшие надежду вытряхнуть должок. Единственное, что они узнали — что тот уехал в Индию и строит там бунгало. Но, оказалось, что он построил далеко не бунгало (возможно, вместе с компаньонами).

Это семиэтажное здание, в котором люди покупают или снимают помещения. Его называют Русским домом, управляют им шесть департаментов. Из России и стран СНГ сюда едут учиться в Вайшнавской (кришнаитской) академии.

Весной 2019 года в адрес одного из основателей и менеджера Русского дома в соцсетях было сказано много недобрых слов. С фотографии этого мужчины, опубликованной недоброжелателями, на нас смотрит именно он — бывший барнаульский банкир Ярослав Кривоносов-Романов.

Русский дом кришнаитов в Индии. vk.com/russianvrindavan

Инструменты в лотосных руках

В ответ на обвинения его сторонники распространяют свои посты в соцсетях. Авторов недобрых слов они называют клеветниками и обвиняют их в попытке рейдерского захвата Русского дома.

А еще они славят бескорыстные и полные любви и заботы дела божественной четы: мужчины по имени Шьяма Сундар Чаран (в прошлом Ярослава Кривоносова) и его супруги Ништха Рани.

«Перестаньте гадить в тарелку из которой вы едите! Вам не удастся разрушить Русскую общину», — пишут они.

Общину они называют детищем Кришны, а супругов — инструментами в его лотосных руках. Судя по последним, апрельским, постам на страничке Русского дома в соцсетях, соглашения стороны конфликта все еще не достигли.