Экс-начальника депо в Барнауле осудили за «рабовладельческое» отношение к подчиненным

Суд установил, что экс-начальник с апреля по ноябрь 2022 года заставлял подчиненных заниматься строительными работами на своем дачном участке.
Чтобы скрыть их отсутствие на работе, мужчина оформил для сотрудников фальшивые командировки якобы в различные подразделения участков депо. Тем самым обвиняемый причиил материальный ущерб «РЖД» в размере более 180 тыс. рублей.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Железнодорожный районный суд Барнаула признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Смягчением приговора стало то, что подсудимый возместил организации причиненный ущерб.
Приговор в силу не вступил.
Ранее молодого жителя Алтайского края оштрафовали за унижение достоинства русских.