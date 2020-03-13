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Жизнь

Экс-ректор алтайского вуза через суд пытался восстановиться на посту

Бывший ректор Алтайского медуниверситета Игорь Салдан не собирался просто так расставаться с должностью и попытался восстановиться на посту через суд. На финальном заседании суд отклонил все его претензии, сообщил amic.ru.

Игорь Салдан.
Игорь Салдан.
asmu.ru

Адвокат Игоря Салдана настаивал на том, что увольнение было незаконным, так как ректор находился на больничном. Он взял больничный лист вечером в день увольнения 20 ноября 2019 года в поликлинике при медуниверситете.

Суд разбирался, кто и когда должен был узнать о наличии больничного листка у Салдана. Выяснилось к тому же, что документ был испорченным и его переделывали. Издание пишет, что в первой версии больничного была дата не 20, а 21 ноября.

Оппоненты экс-ректора в суде указывали на то, что Салдана ознакомили с приказом еще 18 ноября, и тогда с его здоровьем все было в порядке.

В итоге судья признала все аргументы, приводимые стороной бывшего ректора, несостоятельными и вернуться в вуз ему не разрешили.

Как ранее писал altapress.ru, с 21 ноября 2019 года и.о. ректора станет заведующая кафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Ирина Шереметьева.

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