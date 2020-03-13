Экс-ректор алтайского вуза через суд пытался восстановиться на посту

Адвокат Игоря Салдана настаивал на том, что увольнение было незаконным, так как ректор находился на больничном. Он взял больничный лист вечером в день увольнения 20 ноября 2019 года в поликлинике при медуниверситете.
Суд разбирался, кто и когда должен был узнать о наличии больничного листка у Салдана. Выяснилось к тому же, что документ был испорченным и его переделывали. Издание пишет, что в первой версии больничного была дата не 20, а 21 ноября.
Оппоненты экс-ректора в суде указывали на то, что Салдана ознакомили с приказом еще 18 ноября, и тогда с его здоровьем все было в порядке.
В итоге судья признала все аргументы, приводимые стороной бывшего ректора, несостоятельными и вернуться в вуз ему не разрешили.
Как ранее писал altapress.ru, с 21 ноября 2019 года и.о. ректора станет заведующая кафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор Ирина Шереметьева.