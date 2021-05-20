Экс-сотрудника РЖД обвинили в «капитальном мошенничестве» на 1,5 млрд рублей

В Иркутской области бывшего сотрудника РЖД обвинили в мошенничестве при реконструкции Байкало-Амурской магистрали, сообщает СК России.

В мошенничестве обвинили 43-летнего экс-начальника дирекции капитального ремонта и строительства иркутского отделения Восточно-Сибирской железной дороги.

«Обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере при строительстве железнодорожных перегонов на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, ему инкриминируется „служебный подлог“ и „злоупотребление должностными полномочиями“», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый подписал акты приемки выполненных работ, однако реконструкцию и строительство не выполнили в необходимом объеме и в указанный срок.

Сумма ущерба составила почти 1,5 млрд рублей. Бывшего начальника заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что осужденные, которые займутся строительством Байкало-Амурской магистрали, смогут раньше срока освободиться.