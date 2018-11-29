Экс-участник «Битвы экстрасенсов» рассказал, сколько стоит выйти в финал проекта

Бывший участник проекта «Битва экстрасенсов» в анонимном интервью телеканалу « 360 » рассказал, что ему предлагали заплатить за выход в финал.

Источник утверждает, что на этапе кастинга и после подписания соглашения о нераспространении информации ему предложили купить участие в проекте. В четвертом сезоне выход в финал стоит 450 тыс. рублей. По мнению экс-участника «Битвы», сейчас эта сумма гораздо выше. Он отмечает, что попадание на шоу гарантируют хорошие деньги в будущем.

Мужчина сообщил телеканалу, что участников шоу ведут редакторы. Именно они перед испытанием говорят нужную информацию, которую заранее добывают продюсеры.

По словам психиатра-криминалиста и бывшего эксперта «Битвы экстрасенсов» Михаила Виноградова, участники с паранормальными способностями в проекте были, но с годами их становится все меньше. Он отметил, что примерно после 10−12 сезона количество настоящих экстрасенсов свелось к нулю. Но так как руководители программы не хотели ее закрывать, то пришлось продолжать.

Какие скандалы связаны с проектом «Битва экстрасенсов»

Проект неоднократно подвергали критике за постановочный характер и заранее прописанные сценарии.

В 2017 году бывший ведущий проекта Михаил Пореченков в интервью «КП» заявил, что в последних сезонах участники играют, и это шоу на 99,9%.

После такого заявления бывший участник «Битвы экстрасенсов» Зиррадин Рзаев сказал изданию, что Пореченков сам звонил ему и говорил, что его друзья хотят использовать его экстрасенсорные способности. «Я частично согласен с Михаилом, потому что в последних сезонах „Битвы экстрасенсов“ видел, как участники разговаривают с фантомом, показывают приемы карате… Эти люди просто играют — это шоу на 99,9%! Особенно это очевидно после участия таких героев, как Пахом», цитирует «Комсомольская правда» Рзаева.

«Битва экстрасенсов». 19-й сезон. пресс-служба ТНТ.

При этом Рзаев отметил, что ведущий Марат Башаров защищает проект. В разговоре актер усомнился в честности лишь некоторых участников программы.

Финалистка 16 сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова считает, что у многих участников передачи есть уникальный дар, пишет Cosmopolitan.

В июне 2018 года участница 15 сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что ее яркий образ выдумали профессиональные стилисты, а создатели программы написали ее биографию и заставили ее играть эту роль, пишет «Пятый канал». Звезда шоу фактически призналась, что у нее нет сверхъестественных способностей, однако напрямую это не сказала.

Несколько раз экстрасенсов обвиняли в мошенничестве. Участник 9 сезона Юрий Оленин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, его осудили на 3 года колонии общего режима, пишет Life.

Что известно о шоу «Битва экстрасенсов»

Это российское телешоу, снятое в формате британской передачи Britain’s Psychic Challenge. Проект впервые вышел в 2007 году на канале ТНТ. Подобные проекты есть в Болгарии, США, Монголии, Украине, Эстонии и проч.

В настоящее время на ТНТ идет 19 сезон «Битвы экстрасенсов».

До седьмого сезона телешоу вел актер Михаил Пореченков. После него ведущим стал актер Марат Башаров.

В 2017-м «Битва экстрасенсов» получила антипремию за популяризацию лженауки от министерства образования и науки, пишет РИА Новости.

Напомним, в 2017 году кастинг на «Битву экстрасенсов» проходил в Барнауле. На него пришли более 70 человек