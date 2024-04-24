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Жизнь

Эксперт назвал эффективные способы избавиться от насекомых на даче

Эксперт рассказал, что перед началом посадок нужно избавиться от насекомых-вредителей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Тля.
Тля.
freepik.com/wirestock

Первое важно действие, которое поможет снизить количество насекомых на участке — регулярная уборка от скопившихся веток и листьев. Также не стоит забывать о скашивании травы.

Эксперт посоветовала высаживать за забором липу, черемуху, жимолость и калину. Именно эти растения притягивают тлю, которая любит селиться на морковке и помидорах.

Еще одним действенным способом победить насекомых является обработка участка специальными средствами. Однако самостоятельно делать этого не рекомендуют. А если уж кто и решится на это, то стоит позаботиться о свое здоровье. Нужно быть обязательно в очках, респираторе, перчатках и рабочей одежде.

При этом стоит использовать органические средства, чтобы не навредить посадкам.

Ранее сообщалось, что россияне начали скупать популярный вид товара для дачи.

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