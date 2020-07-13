Эксперт назвала продукты, разрушающие мозг

В первую очередь следует отказаться от продуктов, содержащих трансжиры — маргарин, майонез и дешевые кондитерские изделия.
Трансжиры делают клеточную мембрану жесткой и непроницаемой, по сути, клетка перестает полноценно функционировать. Особенно опасно, когда такой процесс затрагивает клетки головного мозга, подчеркнула специалист.
Не менее вредны для мозга и «быстрые» углеводы, которые содержатся в сахаре, а также мучных и кондитерских изделиях. Глюкоза, которая остается в крови после их употребления, разрушает сосуды, способствуя образованию атеросклеротических бляшек.
Ароматизаторы, консерванты и красители являются источником токсинов и нарушают нормальное питание клеток головного мозга, добавила диетолог, пишет bfm.ru.
Чтобы улучшить работу мозга, врач рекомендовала соблюдать сбалансированный рацион питания и пить достаточное количество чистой воды.