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Жизнь

Эксперт назвала продукты, разрушающие мозг

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «КП» назвала продукты, разрушающие клетки мозга при постоянном употреблении.

Мозг.
Мозг.
СС0.

В первую очередь следует отказаться от продуктов, содержащих трансжиры — маргарин, майонез и дешевые кондитерские изделия.

Трансжиры делают клеточную мембрану жесткой и непроницаемой, по сути, клетка перестает полноценно функционировать. Особенно опасно, когда такой процесс затрагивает клетки головного мозга, подчеркнула специалист.

Не менее вредны для мозга и «быстрые» углеводы, которые содержатся в сахаре, а также мучных и кондитерских изделиях. Глюкоза, которая остается в крови после их употребления, разрушает сосуды, способствуя образованию атеросклеротических бляшек.

Ароматизаторы, консерванты и красители являются источником токсинов и нарушают нормальное питание клеток головного мозга, добавила диетолог, пишет bfm.ru.

Чтобы улучшить работу мозга, врач рекомендовала соблюдать сбалансированный рацион питания и пить достаточное количество чистой воды.

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