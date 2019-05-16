Эксперт рекомендует всем питаться насекомыми

Эксперт ООН по продовольственной безопасности Джулия Муир посоветовала начать питаться насекомыми. Таким образом люди получат больше питательных веществ и спасут планету от голода, уверена эксперт.

«В будущем мы увидим больше продуктов на рынке, в которых, возможно, будут присутствовать „невидимые“ ингредиенты из насекомых, например, мука из сверчков. В последние 10 лет появились энергетические батончики и снеки», — цитируют Муир РИА Новости.

Она отметила, что «такие организации, как Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН) могут включить ингредиенты из насекомых в обогащенные наборы продуктов питания».

По словам эксперта международной организации, по своим полезным свойствам насекомых можно приравнять к рыбе, а производство еды из них чище, чем производство мяса крупного рогатого скота, пишет ura.ru. Муир отметила, что по всему миру насекомые входят в ежедневный рацион 2 млрд человек, добавляет «Газета.Ru».