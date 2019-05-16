Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 мая 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Эксперт рекомендует всем питаться насекомыми

Эксперт ООН по продовольственной безопасности Джулия Муир посоветовала начать питаться насекомыми. Таким образом люди получат больше питательных веществ и спасут планету от голода, уверена эксперт.

Таракан.
Таракан.
открытые источники (CC0)

«В будущем мы увидим больше продуктов на рынке, в которых, возможно, будут присутствовать „невидимые“ ингредиенты из насекомых, например, мука из сверчков. В последние 10 лет появились энергетические батончики и снеки», — цитируют Муир РИА Новости.

Она отметила, что «такие организации, как Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН) могут включить ингредиенты из насекомых в обогащенные наборы продуктов питания».

По словам эксперта международной организации, по своим полезным свойствам насекомых можно приравнять к рыбе, а производство еды из них чище, чем производство мяса крупного рогатого скота, пишет ura.ru. Муир отметила, что по всему миру насекомые входят в ежедневный рацион 2 млрд человек, добавляет «Газета.Ru».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость