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Жизнь

Эксперт призвал озеленять города для улучшения психического здоровья жителей

Зеленые насаждения помогут улучшить психическое состояние жителей, рассказал газете «Ведомости»основатель экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов.

Отмечается, что в городах, где дома построены из бетона и недостаточно окружены зелеными насаждениями, образуется так называемый «остров тепла». В таких местах температура может быть на 3–5 гр. выше, чем в сельской местности.

По данным ВОЗ, города являются источником до 60% выбросов парниковых газов, а их жители относятся к одной из наиболее уязвимых к климатическим изменениям групп.

В городской среде часто происходит сокращение площади озеленения. При этом важно создавать не только крупные зеленые зоны, но и небольшие природные островки — скверы, клумбы и деревьевья в оживленном городском центре. Такие островки природы необходимы для того, чтобы мозг человека получал хотя бы минимальное насыщение цветущими пейзажами, которые важны для ментального здоровья.

В настоящее время градостроительные проекты все больше учитывают потребность людей в контакте с природой.

Ранее сообщалось, что в Барнауле высадят более 300 тыс. цветов.

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