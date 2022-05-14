14 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Эксперт рассказал, что делать при встрече со змеей

Житель любого региона России может встретить змею, но не все в курсе, что в таких случаях делать. Советами с RT поделился герпетолог Владимир Черлин.

Змея
Змея
СС0

Большинство людей не смогут определить, ядовитая змея или нет, но все же подавляющее число змей — неядовитые. Это могут быть ужи или полозы разных цветов.

Из ядовитых могут встретиться только гадюки, а на юге, в Дагестане, гюрза — крупная ядовитая змея.

Из всех змей, которые живут в России, практически нет тех, которые настолько агрессивны, что, увидев человека, пытаются его укусить.

«Любое нападение змеи — это спровоцированное нападение. Либо, к сожалению, бывают ситуации при сборе грибов или ягод: человек не увидел, наступил на неё или, схватив гриб, схватил рукой змею, которая за ним лежала», — рассказал эксперт.

В 99% случаев змея попытается уползти или затаиться. Тогда необходимо сделать шаг в сторону и идти дальше.

Чтобы обрести еще большую уверенность, лучше перед походом в лес надевать сапоги либо плотные ботинки.

«У змей, которые живут в нашей зоне, зубки маленькие, и сами они некрупные, поэтому ни сапоги, ни ботинки не прокусят», посоветовал Черлин.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость