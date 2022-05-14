Эксперт рассказал, что делать при встрече со змеей

Житель любого региона России может встретить змею, но не все в курсе, что в таких случаях делать. Советами с RT поделился герпетолог Владимир Черлин.

Большинство людей не смогут определить, ядовитая змея или нет, но все же подавляющее число змей — неядовитые. Это могут быть ужи или полозы разных цветов.

Из ядовитых могут встретиться только гадюки, а на юге, в Дагестане, гюрза — крупная ядовитая змея.

Из всех змей, которые живут в России, практически нет тех, которые настолько агрессивны, что, увидев человека, пытаются его укусить.

«Любое нападение змеи — это спровоцированное нападение. Либо, к сожалению, бывают ситуации при сборе грибов или ягод: человек не увидел, наступил на неё или, схватив гриб, схватил рукой змею, которая за ним лежала», — рассказал эксперт.

В 99% случаев змея попытается уползти или затаиться. Тогда необходимо сделать шаг в сторону и идти дальше.

Чтобы обрести еще большую уверенность, лучше перед походом в лес надевать сапоги либо плотные ботинки.

«У змей, которые живут в нашей зоне, зубки маленькие, и сами они некрупные, поэтому ни сапоги, ни ботинки не прокусят», посоветовал Черлин.