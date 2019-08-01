Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 августа 29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Эксперт рассказал, когда в России закончится аномальная погода

Аномальная погода, когда в одних регионах установилась жара и начались пожары, а в других идет дождь, вызывающий наводнения, закончится через месяц, пишет РИА Новости.

Золотая осень Алтая.
Золотая осень Алтая.
Оля Алтая, vk.com/nature_of_altai

«Наступит осень и произойдёт серьезная перестройка атмосферной циркуляции и вся нынешняя ситуация рассыпается. Климатической волны в таком виде и в такой конфигурации не будет. Аномалия пропадет», — считает завкафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.

Нестандартная погода в Европе, на восточноевропейской равнине, в центральной и восточной Сибири — звенья одной цепи.

«Волна как встала, так и не сдвигается, а почему — никто не знает. Это центральный вопрос нашей науки: почему иногда такие волны, как мы говорим, стационируют, и находятся долго в одном режиме, а в другой год они спокойно движутся», — отметил Кислов.

Ранее климатолог пообещал аномально жаркую погоду в России в ближайшие пять лет.

По предварительным прогнозам синоптиков Западно-Сибирcкого УГМС температура в августе будет выше нормы, а осадков меньше, пишет ndn.info.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость