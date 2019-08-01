Эксперт рассказал, когда в России закончится аномальная погода

Аномальная погода, когда в одних регионах установилась жара и начались пожары, а в других идет дождь, вызывающий наводнения, закончится через месяц, пишет РИА Новости.

«Наступит осень и произойдёт серьезная перестройка атмосферной циркуляции и вся нынешняя ситуация рассыпается. Климатической волны в таком виде и в такой конфигурации не будет. Аномалия пропадет», — считает завкафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов.

Нестандартная погода в Европе, на восточноевропейской равнине, в центральной и восточной Сибири — звенья одной цепи.

«Волна как встала, так и не сдвигается, а почему — никто не знает. Это центральный вопрос нашей науки: почему иногда такие волны, как мы говорим, стационируют, и находятся долго в одном режиме, а в другой год они спокойно движутся», — отметил Кислов.

Ранее климатолог пообещал аномально жаркую погоду в России в ближайшие пять лет.

По предварительным прогнозам синоптиков Западно-Сибирcкого УГМС температура в августе будет выше нормы, а осадков меньше, пишет ndn.info.