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Жизнь

Эксперт рассказал об опасном способе покраски яиц к Пасхе

В преддверии Пасхи пищевой химик-технолог Сергей Белков рассказал о покраске пасхальных яиц.

Пасха. Яйца
Пасха. Яйца
СС0

Никакие красители из магазина пугать не должны — поскольку они используются для пищевых целей. Опасными могут быть обычные краски и маркеры, от них лучше воздержаться, уверен эксперт.

Если покрасить яйца пищевыми красителями ничего не произойдет, даже если нанести их на яйца без скорлупы, рассказал специалист телеканалу «360».

Однако кроме пищевых красителей люди часто используют для украшения обычные краски и маркеры, расписывая ими не пустую скорлупу, а настоящее вареное яйцо, которое потом поставят на праздничный стол. В этом случае химические вещества могут попасть напрямую на белок, делая его непригодным, а иногда и опасным для пищи.

«Пигменты, которые там используются, в пищу не предназначены. Это не пищевые красители, они не предназначены для продуктов, поэтому не нужно ими красить еду», — отметил химик.

Также следует проявлять осторожность при покраске яиц натуральными красителями из растений, пишет News.ru.

Покраска яиц без красителей

Красить яйца на Пасху можно и без красителей при помощи техники декупаж. Для этого потребуются салфетки с узорами, яичный белок и кисточка.

Предварительно нужно сварить яйца и дать им полностью просохнуть. От салфетки отрезать красочные фрагменты, приложить их к яйцам и промазать белком по всей поверхности поочередно. При этом разглаживая все складочки. После оставить яйца до полного высыхания.

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