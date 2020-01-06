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Жизнь

Эксперт рассказала, как новогодние гирлянды повлияют на счета за свет

Для создания новогоднего настроения россияне украшают свои дома гирляндами. Нередко ими украшают елку, стены, окна и даже придомовые территории. Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирина Сосенкина рассказала РИА Новости, сколько придется заплатить за новогоднее настроение.

Гирлянда.
Гирлянда.
СС0

По требованиям пожарной безопасности мощность елочной гирлянды не должна превышать 50 Вт. Но эксперт уверяет, что современные гирлянды имеют светодиодные лампы. Так что потребление гирлянды длиной до пяти метров составляет около 2−7 Вт.

«При ежедневном 10-часовом использовании в течение двух недель одной гирлянды „стандартный“ платеж за электроэнергию увеличится менее чем на 3−4 рубля в зависимости от тарифа на электроэнергию в регионе. Если украсить всю квартиру и повесить гирлянды еще и на окна, то суммарное увеличение затрат на электроэнергию все равно не превысит 10−15 рублей или 0,3% от совокупного платежа за ЖКУ», — посчитала Сосенкина.

По мнению эксперта, украшение загородных домов гирляндами большей мощности и световыми фигурами, потребление которых уже значительно больше обычных гирлянд (в силу своего размера и улучшенной степени защиты) и составляет в среднем 20−30 Вт. Это обойдется дороже — около 1% платы за ЖКУ. На 30−50 рублей дороже.

Ирина Сосенкина сделала вывод, что затраты на «новогоднее» настроение и красиво украшенное жилье не ударят по кошельку потребителей. Главное, не забывать про пожарную безопасность.

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