Эксперт рассказала, какие «актуальные» овощи и фрукты желательно есть в мае

В «зеленке», кроме витаминов, есть еще и защитные вещества, рассказала агроном Елизавета Тихонова изданию Радио Sputnik.

Очень осторожно надо относиться к фруктам, которые уже появились на прилавках. Можно купить ранние сорта абрикосов или персиков, но при этом их нужно очень тщательно мыть и при малейших сомнениях срезать кожицу.

Дыни и арбузы в мае не берут — сезон этих бахчевых еще не наступил. <Хотя, по словам торговцев на рынках, появившиеся арбузы прибыли из Ирана> Скорее всего, аппетитные на вид плоды выращены с помощью химии, считает эксперт.

Пригодна в пищу земляника крупных размеров, которая тоже появилась на прилавках магазинов. Положительные качества этой ягоды пересиливают то, что она росла с применением антибиотиков, пишет News.ru.

Необходимо все это тщательно мыть перед употреблением.

А специалисты МЧС России в период пандемии советуют после покупки замачивать в воде овощи и зелень и использовать нейтральное моющее вещество.