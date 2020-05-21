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Жизнь

Эксперт рассказала, какие «актуальные» овощи и фрукты желательно есть в мае

Зеленые культуры — рукола, салат —самые актуальные в мае в плане насыщения организма витаминами.

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

В «зеленке», кроме витаминов, есть еще и защитные вещества, рассказала агроном Елизавета Тихонова изданию Радио Sputnik.

Очень осторожно надо относиться к фруктам, которые уже появились на прилавках. Можно купить ранние сорта абрикосов или персиков, но при этом их нужно очень тщательно мыть и при малейших сомнениях срезать кожицу.

Дыни и арбузы в мае не берут — сезон этих бахчевых еще не наступил. <Хотя, по словам торговцев на рынках, появившиеся арбузы прибыли из Ирана> Скорее всего, аппетитные на вид плоды выращены с помощью химии, считает эксперт.

Пригодна в пищу земляника крупных размеров, которая тоже появилась на прилавках магазинов. Положительные качества этой ягоды пересиливают то, что она росла с применением антибиотиков, пишет News.ru.

Необходимо все это тщательно мыть перед употреблением.

А специалисты МЧС России в период пандемии советуют после покупки замачивать в воде овощи и зелень и использовать нейтральное моющее вещество.

«Овощи и фрукты надо тщательно мыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10−15 минут в воде, а затем их нужно хорошо промыть под проточной водой», — говорится в рекомендациях МЧС.

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