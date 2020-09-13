Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Эксперт считает, что российским тюрьмам нужна помощь воров в законе

Воры в законе нужны в тюрьмах, чтобы выполнять роль арбитров и не допускать беспредел, считает адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

В Госдуме предложили содержать осужденных по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии), отдельно от остальных.

Подобная изоляция авторитетов приведет к эскалации насилия как со стороны самих осужденных, так и со стороны сотрудников ИК, считает Миронов.

«Кто такой вор в законе на зоне, или в тюрьме? Это некий арбитр, задача которого — не допустить беспредела и со стороны арестантов и со стороны сотрудников», — заявил Миронов.

Журналист-знаток тюремной культуры, консультант сериалов «Боец» и «Зона» Александр Сидоров (Фима Жиганец) считает, что изоляция воров в законе может быть только при создании для них специальных колоний.

Авторы законотворческой инициативы подчеркнули, что криминальные авторитеты опасны не только на воле, но и в тюрьме, поэтому заключенных хотят оградить от их влияния.

Также за авторитетами хотят установить административный надзор после освобождения и запретить менять место жительства без особого разрешения.

Ранее Следственный комитет России опубликовал оперативную съемку, проводившуюся 9 июня в особняке задержанного по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии Игоря Кокунова, известного как Вася Бандит.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость