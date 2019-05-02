Эксперты назвали города России с самыми несчастными людьми

Доля полностью или в основном довольных жизнью во Владивостоке составляет 87%. На втором месте — Томск (86%), на третьем — Липецк (85%).
10 городов с самыми несчастными жителями
- Воронеж
- Хабаровск
- Владикавказ
- Петрозаводск
- Ярославль
- Магнитогорск
- Калуга
- Ульяновск
- Тамбов
- Махачкала
Авторы исследования отмечают, что доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, заметно снизилась в первом квартале 2019 года. Зато среди наиболее состоятельных россиян доля счастливых осталась на прежнем уровне — почти 100%.
Ранее социологи ВЦИОМ выяснили, что большинство жителей России могут назвать себя счастливыми людьми. Доля таких людей составляет 86%.