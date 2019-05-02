Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 мая 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Эксперты назвали города России с самыми несчастными людьми

Эксперты Финансового университета при правительстве России составили список городов с самыми довольными жизнью людьми, пишет ТАСС. Оказалось, больше остальных в стране счастливы во Владивостоке.

Депрессия, меланхолия.
Депрессия, меланхолия.
СС0

Доля полностью или в основном довольных жизнью во Владивостоке составляет 87%. На втором месте — Томск (86%), на третьем — Липецк (85%).

10 городов с самыми несчастными жителями

  • Воронеж
  • Хабаровск
  • Владикавказ
  • Петрозаводск
  • Ярославль
  • Магнитогорск
  • Калуга
  • Ульяновск
  • Тамбов
  • Махачкала

Авторы исследования отмечают, что доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, заметно снизилась в первом квартале 2019 года. Зато среди наиболее состоятельных россиян доля счастливых осталась на прежнем уровне — почти 100%.

Ранее социологи ВЦИОМ выяснили, что большинство жителей России могут назвать себя счастливыми людьми. Доля таких людей составляет 86%.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость