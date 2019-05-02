Эксперты назвали города России с самыми несчастными людьми

Эксперты Финансового университета при правительстве России составили список городов с самыми довольными жизнью людьми, пишет ТАСС. Оказалось, больше остальных в стране счастливы во Владивостоке.

Доля полностью или в основном довольных жизнью во Владивостоке составляет 87%. На втором месте — Томск (86%), на третьем — Липецк (85%).

10 городов с самыми несчастными жителями

Воронеж

Хабаровск

Владикавказ

Петрозаводск

Ярославль

Магнитогорск

Калуга

Ульяновск

Тамбов

Махачкала

Авторы исследования отмечают, что доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, заметно снизилась в первом квартале 2019 года. Зато среди наиболее состоятельных россиян доля счастливых осталась на прежнем уровне — почти 100%.

Ранее социологи ВЦИОМ выяснили, что большинство жителей России могут назвать себя счастливыми людьми. Доля таких людей составляет 86%.