Уровень счастья россиян достиг максимума

Социологи ВЦИОМ в апреле изучили общественное мнение на тему счастья. Выяснилось, что большинство жителей России могут назвать себя счастливыми людьми, пишет «Коммерсант». Причем «индекс счастья» за год вырос на два пункта — с 73 до 75.