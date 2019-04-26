Уровень счастья россиян достиг максимума

86% опрошенных считают себя счастливыми. Это максимальный показатель за все годы измерений, сообщили социологи.
35% опрошенных сказали, что они «определенно» счастливы, 51% считают, что «скорее» счастливы. 7% выбрали вариант «скорее нет», а 4% заявили, что они «определенно» несчастны. 3% затруднились ответить.
52% считают, что среди их знакомых счастливых и несчастных примерно одинаковое число. 32% опрошенных уверены, что окружены счастливыми людьми, 12% видят в своем окружении больше недовольных жизнью.
Среди причин для счастья респонденты назвали наличие семьи (33%), собственное здоровье и жизнь близких (21%), а также дети и хорошая работа (18% и 17%).
Несчастными людей делают плохое положение дел в стране и нехватка материальных средств (по 11%), проблемы со здоровьем (6%), отсутствие стабильности и задержки зарплаты (6% и 5%).
В опросе приняли участие 1,6 тысяч респондентов.
Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что при принятии важных решений властям стоит заранее выяснять, как их реализация скажется на уровне счастья россиян.
Самые счастливые страны мира*
- Финляндия
- Дания
- Норвегия
- Исландия
- Нидерланды
- Швейцария
- Швеция
- Новая Зеландия
- Канада
- Австрия
Россия находится на 68 месте.
*Рейтинг стран мира по уровню счастья — исследовательский проект международной программы «Сеть решений устойчивого развития» при ООН.