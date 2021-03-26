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Эксперты назвали самые невостребованные, но доходные вакансии в Алтайском крае

Эксперты сервиса Зарплата.ру изучили, на какие вакансии соискатели в Алтайском крае откликались реже всего в первые месяцы 2021 года. Невостребованной оказалась работа психиатра, звукорежиссера и арматурщика.

Место звукорежиссера в МТА.
Место звукорежиссера в МТА.
Анна Зайкова

Эти вакансии продемонстрировали с января по март наихудший результат. Предложения о работе детским психиатром и психиатром-наркологом набрали чуть более 0,1% просмотров, заканчивающихся откликом или звонком соискателя.

Также почти не ищут работу звукорежиссеры (0,3% откликов) и арматурщики (0,5% откликов).

Хуже всего соискатели отвечают в Барнауле (0,1%), лучше всего — в Бийске (0,8%).

При этом арматурщикам строительные компании предлагают доход до 90 тыс. рублей, звукорежиссеров ждут в основном детские образовательные центры и летние лагеря (зарплата по 25 тыс. рублей).

Врачей-психиатров ищут в райцентры и отдаленные поселки. Им готовы предложить жилье и доход от 50 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Алтайский край занял последнюю строчку рейтинга российских регионов по уровню средней предлагаемой зарплаты.

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