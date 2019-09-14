Эксперты объяснили, чем загрязнен воздух Барнаула и почему город оказался в числе грязных

В минприроды Алтайского края прокомментировали, почему Барнаул вошел в список городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы.

Самые грязные города России

В проекте доклада Минприроды РФ о состоянии окружающей среды в России по итогам 2018 года представлен список российских городов с самым загрязненными воздухом. В него попали Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ, Чита, Искитим, Абакан и другие.

Однако с представленными данными не согласился Роман Пукалов, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Он удивился, что в список не попали, к примеру, Магнитогорск, Челябинск, Липецк.

«Оттуда огромное количество жалоб мы получаем. Нет в списке и Нижнего Тагила, Карабаша, Дзержинска и многих других загрязненных городов. Удивляет и то, что в одном списке оказались города, засыпанные сажей, и города, где в атмосферу выбрасываются высокотоксичные вещества, например, фтористый водород. Как можно соизмерить вред здоровью людей?», — цитирует Пукалова минприроды региона.

Организация готовит свои замечания и предложения по поводу проекта доклада. В частности, эксперт предлагает учитывать при составлении списка разные показатели, а не только загрязнение воздуха.

Смог в Барнауле. Июль 2019. Анна Зайкова , altapress.ru.

Что не так с воздухом Барнаула

Специалисты признают, что проблема с чистотой воздуха есть.

Они рассмотрели данные за пятилетний период и отметили тенденцию роста средних концентраций диоксида азота и бензапирена в атмосфере над Барнаулом. На это влияют особенности рельефа, роза ветров, увеличение количества автомобилей.

Выхлопные газы транспорта — основной источник загрязнения атмосферы в городе. Неблагоприятное состояние атмосферного воздуха формируют ТЭЦ, котельные, печное отопление. По данным пресс-службы минприроды Алтайского края, ситуация обостряется зимой, когда холодный воздух не дает выхлопным газам и дыму из труб частного сектора подниматься вверх.

При этом доля выбросов объектами промышленного производства уменьшилась. И связано это с тем, что заводов практически не осталось.

Смог в Барнауле. Июль 2019. Анна Зайкова , altapress.ru.

Как борются с загрязнением воздуха в Барнауле

На улучшение ситуации направили госпрограмму «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 — 2022 годы, которую курирует Минтранс региона. Водители переходят на газомоторное топливо: использование метана гораздо экологичнее, чем работа автотранспорта на бензине и дизельном топливе.

В госпрограмме предусмотрено развитие сети метановых заправок. По данным минтранса края, в регионе функционирует одна такая станция. Однако до 2023 года «Газпром газомоторное топливо» планирует построить еще два объектов газозаправочной инфраструктуры на территории Барнаула, по одному в Бийске и Новоалтайске.

Также важна роль зеленых насаждений в фильтрации воздуха.