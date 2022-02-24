Эксперты объяснили порядок действий пассажирам, чьи рейсы отменились из-за ситуации на Украине

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко рассказала, что нужно делать россиянам, чьи рейсы оказались отменены из-за ситуации на Украине, пишет «Сиб.фм».

Напомним, Росавиация объявила, что на юге России работа 12 аэропортов приостановлена с 03:45 мск. 24 февраля до 03:45 мск. 2 марта.

Речь идет об аэропортах городов Ростов («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Также настоятельно не рекомендуется пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.

Светлана Фоменко пояснила, что людям, которые должны были прибывать в один из перечисленных аэропортов или вылетать из него, следует обратиться в авиакомпанию.

«Пассажиру необходимо решать вопрос по сорвавшемуся рейсу с авиакомпанией. Должны какие-то другие варианты предлагаться. Например, рейс в другой аэропорт, расположенный поблизости. Рейс может быть просто перенесён. Вопрос технический, рабочий. В любом случае деньги заплачены», — сказала она.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая соцсети, сообщает «Интерфакс».

Как следует из табло аэропорта «Шереметьево», в настоящее время отменены 47 рейсов, преимущественно в южном и юго-западном направлении. Среди них рейсы в Анапу, Сочи, Воронеж, Волгоград, Симферополь и Хургаду.