Эксперты оценили уровень социальной напряженности в Барнауле

Столица Алтайского края попала в перечень городов, отличающихся высоким уровнем социальной напряженности. В этом же списке Саранск, Иркутск, Томск, Петрозаводск, Оренбург, Хабаровск и другие.
Самая низкая напряженность социальной среды отмечается в Грозном, Нижним Тагиле, Набережных Челнах, Новороссийске, Санкт-Петербурге.
В общем списке по уровню жизни Барнаул занял 62 место из 75.
В целом по качеству жизни в первую десятку вошли: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Севастополь, Тверь, Нижний Тагил, Калуга, Архангельск, Тула, Нижний Новгород.
Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в списке отстающих российских регионов по экономическому здоровью в 2019 году.