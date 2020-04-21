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Жизнь

Эксперты оценили уровень социальной напряженности в Барнауле

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели опрос, чтобы изучить удовлетворенность населения качеством жизни. В Барнауле ситуация оказалась не из лучших.

Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Барнаульцы в пандемию вышли на шашлыки и рыбалку.
Дмитрий Лямзин

Столица Алтайского края попала в перечень городов, отличающихся высоким уровнем социальной напряженности. В этом же списке Саранск, Иркутск, Томск, Петрозаводск, Оренбург, Хабаровск и другие.

Самая низкая напряженность социальной среды отмечается в Грозном, Нижним Тагиле, Набережных Челнах, Новороссийске, Санкт-Петербурге.

В общем списке по уровню жизни Барнаул занял 62 место из 75.

В целом по качеству жизни в первую десятку вошли: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Севастополь, Тверь, Нижний Тагил, Калуга, Архангельск, Тула, Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в списке отстающих российских регионов по экономическому здоровью в 2019 году.

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