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Жизнь

Эксперты посчитали, сколько человек останется в России к 2035 году

Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а через 16 лет уменьшится до 142,993 миллиона человек. Об этом следует из прогноза Росстата, передает РИА Новости.

Толпа
Толпа
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Как полагают в ведомстве, на начало 2035 года в России будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин. Численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет.

При этом средняя продолжительность жизни россиянина, как ожидают в ведомстве, вырастет с 73,42 года до 79,1 года.

Ранее сообщалось, что в России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на выступления Путина пояснил, что убыль обусловлена исторически.

Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:

— Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика.

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