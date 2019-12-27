Эксперты посчитали, сколько человек останется в России к 2035 году

Как полагают в ведомстве, на начало 2035 года в России будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин. Численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет.
При этом средняя продолжительность жизни россиянина, как ожидают в ведомстве, вырастет с 73,42 года до 79,1 года.
Ранее сообщалось, что в России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на выступления Путина пояснил, что убыль обусловлена исторически.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
— Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика.