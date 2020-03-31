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Жизнь

Эксперты предположили, сколько человек на Алтае заболеют коронавирусом

Демограф Илья Кашницкий и эпидемиолог Антон Барчук сравнили регионы России по ожидаемому числу людей, которым может потребоваться госпитализация из-за коронавируса. Такая карта поможет российским медикам оценить серьезность ситуации, пишет «Медуза».

Болезнь. Перчатки
Болезнь. Перчатки
СС0

Как следует из данных интерактивной карты, общее число людей, которым может понадобиться интенсивная терапия в Алтайском крае за все время эпидемии коронавируса — от 13 672 человек (при 40% заболевшего населения) до 27 343 (при 80%).

На один аппарат ИВЛ при сценарии, в котором инфицированными оказывается 40% населения, в Алтайском крае — от 2 до 0,44. Это зависит от того, когда наступит пик эпидемии — через 5 или 20 недель.

Всего в крае около 800 аппаратов ИВЛ.

Авторы добавляют, что при прогнозах учли особенности состава населения России по полу.

«Поскольку в большинстве регионов количество мужчин в старших возрастных группам намного меньше, чем женщин, то и количество больных, требующих интенсивную терапию, будет меньше», — отмечает издание.

Как ранее сообщалось, в Алтайском крае два официально подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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