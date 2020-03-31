Эксперты предположили, сколько человек на Алтае заболеют коронавирусом

Как следует из данных интерактивной карты, общее число людей, которым может понадобиться интенсивная терапия в Алтайском крае за все время эпидемии коронавируса — от 13 672 человек (при 40% заболевшего населения) до 27 343 (при 80%).
На один аппарат ИВЛ при сценарии, в котором инфицированными оказывается 40% населения, в Алтайском крае — от 2 до 0,44. Это зависит от того, когда наступит пик эпидемии — через 5 или 20 недель.
Всего в крае около 800 аппаратов ИВЛ.
Авторы добавляют, что при прогнозах учли особенности состава населения России по полу.
«Поскольку в большинстве регионов количество мужчин в старших возрастных группам намного меньше, чем женщин, то и количество больных, требующих интенсивную терапию, будет меньше», — отмечает издание.
Как ранее сообщалось, в Алтайском крае два официально подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.