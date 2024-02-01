Эксперты: при приеме на работу владение нейросетями станет обязательным

Специалисты уверены, что искусственный интеллект не заменит человека, а станет полезным инструментом в любой области. Навыки использования инструментов на основе ИИ в течение ближайших трех-пяти лет могут стать обязательными при приеме на работу. Это будет такое же требование, как владение компьютером на уровне "уверенного пользователя".

Также развитие искусственного интеллекта создает новые возможности для распространения фейков, пропаганды и мошенничества. На рынке труда могут стать востребованными специалисты, способные отличать созданное человеком от работы робота.

Ранее в России резко возрос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза.

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