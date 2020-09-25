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Жизнь

Эксперты рассказали, как испортился алтайский лес

Работники лесного хозяйства еще в конце июля заметили, что леса в Барнаульской боровой ленте стали хуже. Деревья усыхали. Лесопатологи выяснили, в чем проблема.

Алтайские леса.
Алтайские леса.
altaipriroda.ru

Вместе со специалистами министерства природных ресурсов и экологии края эксперты обследовали участки Новичихинского лесничества. В затопленных местах деревья полностью заселили стволовые вредители. Это несколько видов усачей, златки, малые и большие лубоеды, шестизубые короеды.

«При проведении учетов стволовых вредителей установлена высокая численность хищных насекомых и высокая доля неудачных попыток поселения стволовых вредителей даже на сильно ослабленных деревьях. Здоровые деревья стволовыми вредителями не заселялись», — сообщили в краевом минприроды.

«Съев» погибшие деревья в затопленных участках, вредители вылетели и заселили деревья поблизости, также ослабленные. Этим объясняется то, что в лесу усыхали группы по 3−7 деревьев.

«Поскольку затопления новых лесных участков в лесничестве не происходит и вспышка численности стволовых вредителей не набрала силу, дальнейшего ухудшения санитарного состояния насаждений лесничества в ближайшие годы не прогнозируется», — заключили в ведомстве.

Леса в Кулундинской, Касмалинской и Барнаульской боровых лентах топит из-за изменения береговых линий существующих водоемов.

Ранее житель Бийска отправился в лес за грибами и случайно нашел обломок метеорита.

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