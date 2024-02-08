8 февраля
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Жизнь

Эксперты рассказали, как распознать опасный QR-код

Руководитель R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко рассказал, как можно распознать опасный QR-код. Об этом сообщает Lenta.ru.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com

Отмечается, что фейковые коды генерируют мошенники, чтобы обмануть пользователей. Обычно они ведут на длинные ссылки.

Во-первых, эксперт заявил, что доверять можно только проверенным источникам и ни в коем случае не сканировать QR-код на улице или в социальных сетях.

Во-вторых, длинные и непонятные ссылки точно не приведут ни к чему хорошему.

Также, если после перехода по QR-коду смартфон запрашивает дополнительный доступ к камере устройства, контактам или другой личной информации, то это также может быть плохим сигналом.

Чтобы избежать взломов, лучше всего установить специальный сканер QR-кодов. В подобных сканерах есть встроенные меры безопасности.

Ранее сообщалось, что барнаульская пенсионерка вычислила мошенников, которые чуть не похитили у нее 1 млн рублей.

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