Эксперты рассказали, какие ароматы привлекают комаров, а какие отталкивают

Лето — пора надоедливых насекомых. Сейчас вредители очень активны, поэтому нужно выбирать с умом защиту от них. Altapress.ru расскажет, какие ароматы не по нраву комарам.

Какие ароматы нравятся комарам

Не секрет, что комарам нравится запах пота. Запах для человека может быть совсем неощутим, зато комар учует потенциальную жертву на большом расстоянии и начнет ее преследовать.

Так же их привлекают ароматы тропических фруктов и цветов, особенно ландыша.

Еще комарам нравится запах алкоголя. Особенно этим доставучим насекомым нравится запах пива.

Какие ароматы не нравятся комарам

Эксперты сообщают, что комарам противен запах кокоса, миндаля и арбуза.

Еще, как ни странно, их отпугивает запах чеснока. Если вы боитесь, что запах чеснока отпугнет не только кровососов, но и людей, то раздавите чеснок и поставьте его на столе, где собираетесь ужинать.

Не нравятся комарам и эфирные масла, а именно: мята, эвкалипт, чайное дерево, цитронелла, кедр, гвоздика. В эфирных маслах эти ароматы сконцентрированы, так что достаточно нанести несколько капель на кожу, и для комаров вы станете менее привлекательны.

Не забывайте, что эффект любых противокомариных средств действует не более 2-3 часов.

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