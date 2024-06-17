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Жизнь

Эксперты рассказали, какие ароматы привлекают комаров, а какие отталкивают

Лето — пора надоедливых насекомых. Сейчас вредители очень активны, поэтому нужно выбирать с умом защиту от них. Altapress.ru расскажет, какие ароматы не по нраву комарам.

Комары.
Комары.
freepik.com/Freepik

Какие ароматы нравятся комарам

Не секрет, что комарам нравится запах пота. Запах для человека может быть совсем неощутим, зато комар учует потенциальную жертву на большом расстоянии и начнет ее преследовать.

Так же их привлекают ароматы тропических фруктов и цветов, особенно ландыша.

Еще комарам нравится запах алкоголя. Особенно этим доставучим насекомым нравится запах пива.

Какие ароматы не нравятся комарам

Эксперты сообщают, что комарам противен запах кокоса, миндаля и арбуза.

Еще, как ни странно, их отпугивает запах чеснока. Если вы боитесь, что запах чеснока отпугнет не только кровососов, но и людей, то раздавите чеснок и поставьте его на столе, где собираетесь ужинать.

Не нравятся комарам и эфирные масла, а именно: мята, эвкалипт, чайное дерево, цитронелла, кедр, гвоздика. В эфирных маслах эти ароматы сконцентрированы, так что достаточно нанести несколько капель на кожу, и для комаров вы станете менее привлекательны.

Не забывайте, что эффект любых противокомариных средств действует не более 2-3 часов.

Ранее сообщалось, при какой температуре кровососов становится меньше.

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