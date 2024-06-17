Эксперты рассказали, какие ароматы привлекают комаров, а какие отталкивают

Какие ароматы нравятся комарам
Не секрет, что комарам нравится запах пота. Запах для человека может быть совсем неощутим, зато комар учует потенциальную жертву на большом расстоянии и начнет ее преследовать.
Так же их привлекают ароматы тропических фруктов и цветов, особенно ландыша.
Еще комарам нравится запах алкоголя. Особенно этим доставучим насекомым нравится запах пива.
Какие ароматы не нравятся комарам
Эксперты сообщают, что комарам противен запах кокоса, миндаля и арбуза.
Еще, как ни странно, их отпугивает запах чеснока. Если вы боитесь, что запах чеснока отпугнет не только кровососов, но и людей, то раздавите чеснок и поставьте его на столе, где собираетесь ужинать.
Не нравятся комарам и эфирные масла, а именно: мята, эвкалипт, чайное дерево, цитронелла, кедр, гвоздика. В эфирных маслах эти ароматы сконцентрированы, так что достаточно нанести несколько капель на кожу, и для комаров вы станете менее привлекательны.
Не забывайте, что эффект любых противокомариных средств действует не более 2-3 часов.
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