Эксперты рассказали о самолетах-разведчиках, как «разгоняют» облака и почему авиация не пролетела над Москвой

9 мая до начала парада Победы на Красной площади самолеты-разведчики погоды исследовали небо над Москвой, сообщал телеканал « Звезда ». Данные c самолетов передали в пункт управления полетами, оперативно развернутый на Спасской башне. Далее Минобороны РФ приняло решение об отмене проведения воздушной части парада.

В воздушной части парада должны были принять участие стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, истребители Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29, МиГ-31, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28Н и Ка-52 «Аллигатор».

«Летчики могли выполнить задачу такую, поскольку там летчики высшей классной квалификации, умеющие летать и в сложных метеоусловиях, и на предельно малых высотах. Но смысла особого в этом не было, потому что их бы не увидели просто. Нижняя граница облачности была такова, что самолеты можно было только услышать, но не увидеть», — рассказал bfm.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Разгон

9 мая мощность облачности была такова, что кристаллы, которые применяются для разгона облаков, — просто высыпается вещество, которое собирает влагу и заставляет дождевые облака выпадать на подходе к какому-то району заранее, то есть выпадать осадками.

«Но сами-то облака при этом не рассеиваются», — продолжил эксперт.

Мнение синоптика

Если во время парада было очень пасмурно, то сразу по его окончании в Москве вышло солнце и стало ясно.

Синоптики считают, что разогнать облака было очень просто.

«Та облачность, которая была сегодня утром, легко бы поддавалась активным воздействиям. Это слоистая облачность, которая образовалась после выпавших дождей и в результате ночного охлаждения воздуха. Она тонкая, но с невысокой нижней границей», — рассказывает ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

И напомнил, что существует такая облачность, когда и спецреактивы не помогут — «как в позапрошлом году, когда также воздушную часть парада отменили, активное воздействие применяли, но ничего сделать не смогли».

«Сегодняшний случай очень легкий для активных воздействий. Я не знаю, почему это не стали делать. То, что произошло после, уже с полудня, — это естественный суточный ход температуры. Температура повысилась, соответственно, влажность воздуха уменьшилась — облачность рассеялась. Солнце высушило влагу», — подытожил метеоролог.

Путин комментирует

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отмену пролета авиации над Москвой во время парада.

В интервью телеканалу «Россия 24» глава государства объяснил, что утром видимость для летчиков составляла всего 150 м, тогда как для безопасного пролета она должна быть не меньше 400 м.