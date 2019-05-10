Эксперты рассказали о самолетах-разведчиках, как «разгоняют» облака и почему авиация не пролетела над Москвой

В воздушной части парада должны были принять участие стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, истребители Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29, МиГ-31, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28Н и Ка-52 «Аллигатор».
«Летчики могли выполнить задачу такую, поскольку там летчики высшей классной квалификации, умеющие летать и в сложных метеоусловиях, и на предельно малых высотах. Но смысла особого в этом не было, потому что их бы не увидели просто. Нижняя граница облачности была такова, что самолеты можно было только услышать, но не увидеть», — рассказал bfm.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Разгон
9 мая мощность облачности была такова, что кристаллы, которые применяются для разгона облаков, — просто высыпается вещество, которое собирает влагу и заставляет дождевые облака выпадать на подходе к какому-то району заранее, то есть выпадать осадками.
«Но сами-то облака при этом не рассеиваются», — продолжил эксперт.
Мнение синоптика
Если во время парада было очень пасмурно, то сразу по его окончании в Москве вышло солнце и стало ясно.
Синоптики считают, что разогнать облака было очень просто.
«Та облачность, которая была сегодня утром, легко бы поддавалась активным воздействиям. Это слоистая облачность, которая образовалась после выпавших дождей и в результате ночного охлаждения воздуха. Она тонкая, но с невысокой нижней границей», — рассказывает ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
И напомнил, что существует такая облачность, когда и спецреактивы не помогут — «как в позапрошлом году, когда также воздушную часть парада отменили, активное воздействие применяли, но ничего сделать не смогли».
«Сегодняшний случай очень легкий для активных воздействий. Я не знаю, почему это не стали делать. То, что произошло после, уже с полудня, — это естественный суточный ход температуры. Температура повысилась, соответственно, влажность воздуха уменьшилась — облачность рассеялась. Солнце высушило влагу», — подытожил метеоролог.
Путин комментирует
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отмену пролета авиации над Москвой во время парада.
В интервью телеканалу «Россия 24» глава государства объяснил, что утром видимость для летчиков составляла всего 150 м, тогда как для безопасного пролета она должна быть не меньше 400 м.
«Поэтому не получилось. Но в данном случае рисковать нет никакой необходимости и безопасностью летчиков, и тех людей, которые находятся на земле прежде всего. А парад в целом, по-моему, прекрасный», — сказал Путин.