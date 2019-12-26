Эксперты рассказали, сколько можно хранить салаты и когда нужно их заправлять

Иногда, тазик «Оливье», приготовленный 31 декабря, может простоять в холодильнике до самого Рождества. Но эксперты настоятельно не рекомендуют оставлять салаты на долгое хранение, сообщают РИА «Новости».

«Все салаты относятся к скоропортящимся кулинарным изделиям. Если горячие блюда проходят термическую обработку, во время которой большая часть микроорганизмов погибает, то салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами», — сказала специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Валентина Семенова.

По ее словам, заправлять салаты нужно только перед подачей на стол — таким образом салаты смогут сохраниться дольше. Салаты из маринованных, квашенных и соленых овощей могут храниться 36 часов. А вот салаты из вареных, тушеных и жареных овощей — не более суток. Еще меньший срок хранения у салатов из свежих овощей и фруктов, винегретов и салатов с добавление мяса, птицы и копченостей — даже без заправки они хранятся только 18 часов.

Эксперты отмечают, что если в свежий салат добавить консервы или яйца и заправить его, то срок хранения сокращается до шести часов. Салаты из рыбы и морепродуктов рекомендуется употребить до истечения 12 часов с момента приготовления.