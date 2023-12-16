В Барнауле осудили бывшего начальника отдела мостов управления автодорог за взятку

Подсудимому назначили четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает "КП Барнаул", экс-начальника отдела КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края" осудили по делу о получении взятки.

Центральный районный суд постановил, что осужденный в 2018-2022 году получил взятку от директора размером более 1,5 млн рублей. Столько ему обошлось внести в проектно-сметную документацию по госконтрактам нормы об использовании при строительстве, ремонте и реконструкции объектов дорожного хозяйства исключительно стройматериалов под товарными знаками определенной фирмы.

Деньги подсудимому переводил директор компании. Преступление было зафиксировано сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Бывшего начальника отдела признали виновным и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А в доход государства конфискован эквивалент выплаты, полученной в результате совершения преступления.

Осудили и виновного, который давал взятку. Его штраф составил 30,4 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле осудили бизнесмена за кражу денег у директора дворца спорта "Динамо".