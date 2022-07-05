Эксперты в панике от состояния основного символа Парижа

Эйфелева башня — основной символ Парижа — ржавеет, ей необходимо серьезное восстановление, а не запланированный косметический ремонт, сообщает « Интерфакс », ссылаясь на публикацию The Guardian.

Косметический ремонт, стоимость которого составляет 60 млн евро, проводится к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.

При этом эксперты указывают — башню нужно полностью разобрать, отремонтировать и перекрасить, а закрашивание поверх старой краски только усугубляет коррозию.

«Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него случился бы сердечный приступ», — приводит The Guardian слова одного из управляющих Эйфелевой башни.

Сам создатель башни говорил, что появление ржавчины станет самой серьезной проблемой, и предполагал, что покраску следует проводить каждые семь лет.

«Покраска является важным элементом защиты металлической конструкции, и забота, с которой это делается, — это единственная гарантия ее длительного срока службы. Самое главное — это предотвращение начала ржавления», — писал Эйфель.

О символе Парижа

Эйфелеву башню построили в 1889 году. Изначально планировалось, что конструкция простоит около 20 лет, пишет bfm.ru.

Однако прошло 133 года, а башня все еще на месте благодаря соответствующему уходу.

Ежегодно эту достопримечательность посещают около 6 млн туристов.

Пожар в Нотр-Даме

Ранее сообщалось о причине пожара в Нотр-Даме, еще одном символе французов. Очаг возгорания был у основания шпиля, на котором велась реставрация.

Рассматривались все варианты — от короткого замыкания до неисправности проводки.

Версию умышленного поджога исключили.

Крупное возгорание возникло из-за того, что пожарных вызвали не сразу. Сотрудники более 20 минут пытались самостоятельно найти и устранить причину срабатывания пожарной сигнализации. Когда огонь охватил верхнюю часть здания, они уже решили обратиться за помощью.

Если бы пожарные допустили падение 13-тонного колокола, это привело бы к обрушению обеих башен, а затем и всего здания, отметил госсекретарь министерства внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Тогда Нотр-Дам уже бы не подлежал восстановлению.