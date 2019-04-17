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Происшествия

Стала известна возможная причина пожара в Нотр-Даме

Криминалисты считают, что причиной пожара в Нотр-Даме стали проблемы с электрикой, пишет «Российская газета». Очаг возгорания был у основания шпиля, на котором велась реставрация.

Пожар в Нотр-Даме.
Пожар в Нотр-Даме.
twitter.com

Эксперты пока не знают, какая именно возникла проблема. Рассматриваются все варианты — от короткого замыкания до неисправности проводки.

Версию умышленного поджога исключили.

Крупное возгорание возникло из-за того, что пожарных вызвали не сразу. Сотрудники более 20 минут пытались самостоятельно найти и устранить причину срабатывания пожарной сигнализации. Когда огонь охватил верхнюю часть здания, они уже решили обратиться за помощью.

Если бы пожарные допустили падение 13-тонного колокола, это привело бы к обрушению обеих башен, а затем и всего здания, отметил госсекретарь министерства внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Тогда Нотр-Дам уже бы не подлежал восстановлению.

Собор Парижской богоматери.
Собор Парижской богоматери.
Instagram

Пожар в знаменитом французском соборе Нотр-Дам де Пари начался вечером 15 апреля. Тушили его более 12 часов.

В результате пожара обрушился шпиль, провалилась крыша. Огонь уничтожил внутренний деревянный каркас и интерьер собора. Основные конструкции уцелели, но ущерб считается огромным.

Ранее altapress.ru публиковал первые фотографии пострадавшего собора, снятые с квадрокоптера.

Президент России Владимир Путин предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

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