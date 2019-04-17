Стала известна возможная причина пожара в Нотр-Даме

Эксперты пока не знают, какая именно возникла проблема. Рассматриваются все варианты — от короткого замыкания до неисправности проводки.
Версию умышленного поджога исключили.
Крупное возгорание возникло из-за того, что пожарных вызвали не сразу. Сотрудники более 20 минут пытались самостоятельно найти и устранить причину срабатывания пожарной сигнализации. Когда огонь охватил верхнюю часть здания, они уже решили обратиться за помощью.
Если бы пожарные допустили падение 13-тонного колокола, это привело бы к обрушению обеих башен, а затем и всего здания, отметил госсекретарь министерства внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Тогда Нотр-Дам уже бы не подлежал восстановлению.
Пожар в знаменитом французском соборе Нотр-Дам де Пари начался вечером 15 апреля. Тушили его более 12 часов.
В результате пожара обрушился шпиль, провалилась крыша. Огонь уничтожил внутренний деревянный каркас и интерьер собора. Основные конструкции уцелели, но ущерб считается огромным.
Ранее altapress.ru публиковал первые фотографии пострадавшего собора, снятые с квадрокоптера.
Президент России Владимир Путин предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.