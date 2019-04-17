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Жизнь

Путин предложил отправить на восстановление Нотр-Дама российских реставраторов

Владимир Путин предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Как пишет издание, Владимир Путин выразил соболезнования Эмманюэлю Макрону и всему французскому народу в телеграмме. Глава РФ назвал Нотр-Дам историческим символом Франции, бесценным сокровищем европейской и мировой культуры и одной из важнейших христианских святынь. Беда французского народа, по словам президента, «откликнулась болью в сердцах россиян».

В Кремле сообщили, что Владимир Путин предложил направить во Францию специалистов с богатым опытом реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе произведений средневекового зодчества.

Пожар в Нотр-Даме.
Пожар в Нотр-Даме.
twitter.com

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля примерно в 18:50. К 20:00 у здания обрушился шпиль и кровля, ему грозило полное разрушение, но стены удалось сохранить. Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен.

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