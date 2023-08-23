Эксперты выясняли, в чем заключается алтайский характер

Культурный код Алтайского края обсудили в библиотеке Шишкова музейщики, учителя и общественники. Они обсудили, чем примечателен человек с алтайским характером, как развивается край и что его ждет в будущем.

Практическую пользу таких обсуждений обозначил директор Детского технопарка «Кванториум.22» и модератор встречи Сергей Мансков. «Сейчас Алтайский край будет выбирать губернатора, поэтому сейчас у нас есть возможность донести многие идеи, даже дать определенные наказы. Такой случай у нас впервые, - сказал Мансков. - Мы сегодня озвучили составляющие, которые формируют нашу идентификацию, определили культурных героев. Конечно, у нас есть гениальное прошлое, но мы должны планировать и будущее. А с этим пока не так хорошо дела обстоят. Но сегодня мы можем точно сказать, что в Алтайском крае нужно создавать все условия, чтобы культурные герои реализовывали себя в полной мере на родине, а не где-то в прекрасном далеком».

Эксперты сошлись во мнении, что исторически и географически на Алтае сформировался уникальный тип региональной культуры и совершенно особый тип ментальности - это и есть тот самый культурный код, ключ к пониманию общества. Особенности, которые достались нам от предков, определяющие наши стереотипы, намерения и действия. Именно культурный код – определяет социально-экономический успех региона (идентичность, патриотизм, традиции, творческий потенциал).

Сегодня, перед Россией стоит большой геополитический вызов: сформировать устойчивые экономические и культурные связи с Востоком (Китай, Средняя Азия, Индия, Вьетнам, Корея и т.д.).

Алтайский края может претендовать на то, чтобы стать одним из ключевых экономических регионов России – логистическим, кадровым и промышленным хабом в новых условиях, поскольку географически расположен ближе всех.

В 2023 регион стоит на пороге нового исторического этапа своего развития. Ресурсы «большой России» могут инвестированы именно в Алтайский край. Региону важно этот шанс не упустить. Необходимо быть «открытым» для развития и модернизации.

Важнейшим элементом новых геополитических процессов является человеческий капитал – люди с их компетенциями и энергией. Общество, власть, эксперты должны правильно использовать этот уникальный ресурс, в полной мере раскрыть культурный код Алтайского края.

«Наиболее яркие герои и воплощают тот самый культурный код, - считает министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Вспомним имена тех земляков, вокруг которых много лет и десятилетий ведется системная работа: мемориальные музеи, мероприятия, издательские проекты. Титов, Калашников, Шукшин, Золотухин. Мы видим общие черты. Это все выходцы из сел и деревень Алтайского края, это все люди с очень непростой судьбой. Им пришлось делать рывок, чтобы выйти на всероссийскую или даже мировую орбиту. Это наши черты характера: высокая пробивная способность, адаптивность, умение выживать в сложнейших условиях».

Министр назвала еще две важных, на ее взгляд, черты: надежность, преданность, искренность. «Может быть, отдаленность от центральных территорий, относительная обособленность дает в хорошем смысле заморозку культурно-нравственных ценностей, традиций, привязанности к своей земле», - сказала Елена Безрукова.