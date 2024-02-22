22 февраля
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Жизнь

Эксперты заявили, в 2024 году букет на 8 марта выйдет дороже

Букет цветов на 8 марта в 2024 году в среднем обойдется в 3,2 тыс. рублей.

Цветы, букет, флористика.
Цветы, букет, флористика.
unsplash.com

Как сообщает РБК эксперты заявили, что в 2024 году цена букета на 8 марта возрастет на 15-20%.

Самые популярные цветы - тюльпаны, по сравнению с прошлым годом выросли в цене на 18%. Продавцы объясняют рост стоимости букетов удорожанием логистики и ростом издержек предпринимателей.

На российских прилавках за последние пять лет около 80% цветов - импортные. Их транспортировка усложнилась из-за санкций.

А в 2024 году продавцы предупреждают о задержках поставок на границе из-за увеличения трафика к праздникам.

Ранее стало известно, как будут ходить поезда 23 февраля и 8 марта в Алтайском крае.

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