Экстремальный холод до -55 градусов обрушится на Сибирь

Очень сильное похолодание вплоть до -55 градусов прогнозируют синоптики на территории Сибири, сообщает « Российская газета ».

Согласно прогнозу, очень холодная погода ударит по регионам, где сейчас установилось нетипичное тепло.

«Север Западной и Средней Сибири долгое время были во власти тепла. Минус восемь градусов для Таймыра — невероятная погода в декабре. Смещающийся арктический циклон изменит ситуацию — станет экстремально холодно», — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, уже 24 декабря в Ямало-Ненецком округе температура воздуха будет ниже нормы на 15−20 градусов. На юге Таймыра столбики термометров опустятся до 45−50 градусов. В Эвенкии и на севере Туруханского муниципального округа ожидается от −50…−55 градусов. На севере других центральных районов Красноярского края температуры опустятся до минус 48 градусов.

Ранее altapress.ru сообщал, что резкое похолодание в конце текущей недели ожидается и в Алтайском крае — на выходных столбики термометров опустятся до -30 градусов.