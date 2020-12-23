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Жизнь

Экстремальный холод до -55 градусов обрушится на Сибирь

Очень сильное похолодание вплоть до -55 градусов прогнозируют синоптики на территории Сибири, сообщает «Российская газета».

Зима, мороз, холод.
Зима, мороз, холод.
открытые источники (CC0)

Согласно прогнозу, очень холодная погода ударит по регионам, где сейчас установилось нетипичное тепло.

«Север Западной и Средней Сибири долгое время были во власти тепла. Минус восемь градусов для Таймыра — невероятная погода в декабре. Смещающийся арктический циклон изменит ситуацию — станет экстремально холодно», — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, уже 24 декабря в Ямало-Ненецком округе температура воздуха будет ниже нормы на 15−20 градусов. На юге Таймыра столбики термометров опустятся до 45−50 градусов. В Эвенкии и на севере Туруханского муниципального округа ожидается от −50…−55 градусов. На севере других центральных районов Красноярского края температуры опустятся до минус 48 градусов.

Ранее altapress.ru сообщал, что резкое похолодание в конце текущей недели ожидается и в Алтайском крае — на выходных столбики термометров опустятся до -30 градусов.

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