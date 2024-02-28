Экстренно севший в сибирском поле самолет может остаться там в качестве экспоната

Спустя полгода после экстренной посадки "Уральские авиалинии" так и не определились с судьбой самолета. Сначала его хотели отремонтировать, потом распилить и забрать ценные запчасти.
Глава Убинского района выдвинул другое предложение — оставить судно в качестве памятника. С осени прошлого года расходятся памятные магнитики с его изображением. Руководство "Уральских авиалиний" планами пока не делится.
Ранее самолет Airbus A320 экстренно приземлился в поле в Новосибирской области 12 сентября 2023 года.
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