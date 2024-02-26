26 февраля
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Происшествия

Пассажиры самолета авиакомпании S7 отбили у полиции устроившего дебош участника СВО

Участник СВО устроил дебош в самолете авиакомпании S7 Airlines. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения оскорблял бортпроводников, сообщает Baza.

В самолете.
В самолете.
CC0

Члены экипажа решили передать дебошира транспортным полицейским, чтобы полет прошел нормально.

Однако пассажиры призвали не снимать мужчину с рейса и поручились за участника СВО, указывает Газета.Ru.

Лайнер выполнял рейс Москва — Якутск.

Как прошел полет, не сообщается.

Ранее пьяная россиянка устроила дебош с криками на борту самолета. Она задержала рейс в Сочи.

Между тем

мужчина получил реальный срок в колонии за дебош на борту самолета. Он устроил дебош на борту самолета, который выполнял рейс Москва — Барнаул.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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