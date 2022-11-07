На Рубцовской обогатительной фабрике Акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в производственный процесс внедрили использование экзоскелета. С его помощью за год было разгружено почти 250 тонн реагентов.

Пассивный промышленный экзоскелет имеет корсетную часть, рессоры и распределенную систему эластомеров, что обеспечивает разгрузку мышц спины при работе с активными наклонами за счет возвратного действия силовых элементов. В основе его конструкции нет пружин и металлических элементов. Такая система разработана специально для повышения эффективности погрузочно-разгрузочных работ. В компании экзоскелет внедрили в работу еще в декабре прошлого года. В течение 10 месяцев его использование проходило в тестовом режиме. Для этого экзоскелет стал неотъемлемым помощником грузчика реагентов Рубцовской обогатительной фабрики Александра Кокорина, который ежедневно разгружает около тонны сырья, расфасованного в мешки и бочки весом от 50 до 70 кг.

— Когда я узнал, что на фабрику пришел экзоскелет, меня очень заинтересовала эта тема. Во-первых, интересно было самому оценить современные технологии, во-вторых, изучив эту тему углубленно, понял, насколько полезен для сохранения здоровья данный гаджет. Поэтому вызвался испытать его на практике. Уже в первый месяц использования я заметил, что стал меньше уставать, реже стал делать перерывы на отдых во время отгрузки реагентов, значительно увеличилась производительность труда, — поделился Александр Кокорин.

Экзоскелет внедрили в работу на Рубцовской обогатительной фабрике. АО «Сибирь-Полиметаллы»

Экзоскелет разработан российской компанией. Его вес всего около двух килограмм. Полная экипировка занимает не более двух минут: сначала закрепляются набедренные фиксаторы, затем плечевой корсет и локтевые части. Современный механизм не сковывает движения работника и не позволяет выполнять неправильные движения и наклоны, которые могут привести к травмированию.