Экзотический материал нашли в лунных породах

Ученые из Поднебесной идентифицировали экзотические породы в лунных образцах, доставленных межпланетным аппаратом на Землю.

Проанализировано около трех тысяч частиц базальтового реголита размером менее двух миллиметров и возрастом 2 млрд лет.

Образцы собраны в районе лавовой равнины в северной части Океана Бурь, пишет Lenta.ru. Ученые нашли семь экзотических типов обломочных пород.

Они представляют собой материал, возникший от ударов небесных тел в других регионах Луны, находящихся в 50−400 км от места приземления межпланетного аппарата «Чанъэ-5».

Статья опубликована в журнале Nature Astronomy.

Ранее обратную сторону Луны впервые сфотографировали 60 лет назад.