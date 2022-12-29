30 декабря
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Жизнь

Экзотический материал нашли в лунных породах

Ученые из Поднебесной идентифицировали экзотические породы в лунных образцах, доставленных межпланетным аппаратом на Землю.

Луна.
Луна.
СС0

Проанализировано около трех тысяч частиц базальтового реголита размером менее двух миллиметров и возрастом 2 млрд лет.

Образцы собраны в районе лавовой равнины в северной части Океана Бурь, пишет Lenta.ru. Ученые нашли семь экзотических типов обломочных пород.

Они представляют собой материал, возникший от ударов небесных тел в других регионах Луны, находящихся в 50−400 км от места приземления межпланетного аппарата «Чанъэ-5».

Статья опубликована в журнале Nature Astronomy.

Ранее обратную сторону Луны впервые сфотографировали 60 лет назад.

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