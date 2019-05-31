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Жизнь

Электрошокер или наручники. Против авиадебоширов придумывают жесткий закон

Дума одобрила в I чтении проект о применении экипажем средств сдерживания авиадебоширов, пишет ТАСС. Документ позволит экипажу применять меры принуждения, например, пластиковые наручники.

Задержание алтайского авиадебошира в аэропорту Перми.
Задержание алтайского авиадебошира в аэропорту Перми.
скрин с видео управления на транспорте МВД России по УФО

Документ готовится в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям.

Члены экипажа и сотрудники службы авиабезопасности на основании распоряжения командира «имеют право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении указанных лиц и вправе использовать специальные средства сдерживания, размещенные на борту воздушного судна».

Предполагается, что закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, а пока он прорабатывается. Например, еще окончательно не решено, нужен ли на борту электрошокер. А вот пластиковые наручники могут появиться в арсенале бортпроводников.

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