Элитный морг и крематорий откроются в знаменитом замке Пугачевой и Галкина*

В выкупленном за 1 миллиард рублей особняке шоумен Барецкий намерен открыть элитный морг, сообщает «ЭГ». Хотя ранее сообщалось, что недвижимость приобрел некий тайный покупатель.
Причем покупатель озвучил и сумму сделки — 400 млн рублей.
По его словам, замок выкуплен на его средства с привлечением денег партнеров по похоронному бизнесу. Бизнесмен после совещания с коллегами решил организовать в замке похоронный дом для элиты РФ.
Также там будет крематорий и гробовая мастерская. Еще планируется создать музей истории кладбищенского дела.
Площадь замка составляет 3 тыс. квадратных метров.
Ранее звездная пара оставила знаменитый замок в деревне Грязь на водителя и охранников.
Также сообщалось, что замок Пугачевой и Галкина* резко подешевел. По мнению эксперта по недвижимости Арины Лац, сейчас мало кто пожелает приобрести эту недвижимость за 1 млрд рублей.
Эксперт даже не смогла назвать кандидата.
Между тем супруги уже занимаются переоформлением своей российской недвижимости. Звездная пара намерена приобрести дом в Калифорнии.
Максим Галкин* Минюстом признан иноагентом в России.