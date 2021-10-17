Елизавета II послушалась врачей решила отказаться от алкоголя

Королева Великобритании Елизавета II по совету врачей решила полностью отказаться от употребления алкоголя, чтобы быть максимально здоровой к 70-летнему юбилею своего правления в июне 2022 года, пишет The Daily Telegraph.

«Большой проблемой это не является, она много и не пила. Но кажется немного несправедливым, что на данном этапе жизни ей приходится отказываться от одного из немногих удовольствий», — рассказал The Vanity Fair один из приближенных 95-летней королевы.

На подобное решение Елизаветы II могла повлиять недавняя кончина ее мужа, герцога Эдинбургского Филиппа.

Именно принц Филипп, который ушел из жизни в апреле этого года в возрасте 99 лет, готовил для супруги коктейли из джина с вермутом, пишет polit.ru. Она предпочитала выпивать его во время ланча или перед ужином.