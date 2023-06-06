Елочка, не гори! Когда ожидать лесных пожаров на Алтае

Лесных пожаров в Сибирском федеральном округе (СФО) за весну текущего года стало вдвое меньше, чем весной 2022 года, а их площадь сократилась в 10 раз. Однако опасность для регионов Сибири, в том числе, обоих Алтаев, никуда не делась.

Лесопожарная обстановка в Сибири

Особый противопожарный режим введен в четырех регионах СФО: Алтайском крае и Республике Алтай, а также Омской и Томской областях. Кроме того, такой режим действует в отдельных муниципалитетах Иркутской области и Красноярского края.

По словам исполняющего обязанности начальника департамента лесного хозяйства по СФО Константина Николайченко, пожаров весной в макрорегионе произошло 1379 — это вдвое меньше, чем в том же периоде предыдущего года. Их совокупная площадь составила 27 тыс. га — это в 9,8 раз меньше, чем весной 2022 года.

Местные жители помогают тушить лесные пожары Городское сообщество "Тюмень"

Лесопожарная обстановка на Алтае

Замначальника отдела контроля и анализа охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства по СФО Игорь Костюков отметил, что ранее по результатам выездных проверок республика Алтай (как и Тыва) была признана неготовой к пожароопасному сезону, однако к первой декаде мая замечания были устранены.

Согласно прогнозу Авиалесоохраны, в июле рост угрозы лесных пожаров ожидается в южной части Алтайского края и на всей территории Республики Алтай, а в августе — в восточной части республики.

Прогноз лесных пожаров в Сибири на июль. aviales.ru.

Штрафы и нарушения

Алтайский край попал в тройку главных нарушителей правил противопожарной безопасности в лесах, сообщил замначальника отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах Алексей Трепов.

По его словам, за весну в рамках лесной охраны проведено более 24 тыс. патрулирований и выявлено 695 нарушений. Наибольшее их число выявлено в Красноярском крае, а также Иркутской и Омской областях.