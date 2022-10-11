Елочки чудо как хороши: на месте огромного байка на Красноармейском высадили деревья

В Барнауле на месте будущего сквера на Красноармейском, 61 высадили саженцы елей. Жители дома предпочли, чтобы под их окнами росли деревья вместо стальных мотоконструкций.

Территория дома на проспекте Красноармейском, 61 в этом году вошла в проект «Комфортная городская среда». Теперь там обновляют покрытие парковок, пешеходных зон и проезжей части во дворе, разбивают сквер на месте бывшего летнего кафе «Байк бара».

По плану в центре — клумба. Вокруг клумбы поставят лавки, урны, фонарь.

Александр Лукин,

председатель правления жилтоварищества «Факел»:

План сквера правление разрабатывало вместе с ландшафтным дизайнером. Тут планируют посадить ели, можжевельник, спирею японскую, дерен белый, гортензию, сирень лилейник, девичий виноград. Посадки проводят за счет жильцов дома.

Летом сделали весь объем по асфальтированию. Хотя процесс тормозили: собственники двух нежилых зданий хотели поставить на месте будущего сквера парковку. Они же вывезли около десяти КамАЗов плодородного слоя земли, а песок оставили.

Саженцы елей привезли из питомника Бобровского лесхоза компании «Алтайлес». Высадили их в выходные. Причем люди пришли целыми семьями, взяли с собой детей.

А что случилось с байком на месте «Байк-бара»?

Огромный знаменитый байк снесли еще летом. Тогда разгорелся огромный скандал: мотоциклисты, частые гости «Байк-бара» и простые жители Барнаула встали на защиту скульптуры.

Спор у барнаульского «Байк-бара» Елизавета Козубенко Спор у барнаульского «Байк-бара» Елизавета Козубенко Спор у барнаульского «Байк-бара» Елизавета Козубенко

Решали спор и разговорами, и выходками. Например, после сноса арт-объекта на его месте возвели могильный памятник. Простоял он не долго, но ажиотаж создал.

А когда барнаульцы уже смирились с пустошью на пр. Красноармейском, 61, байк заметили на новом месте. Он «доехал» до пляжа «Водный мир».

Кстати, там же в этом году проходило закрытие мотосезона. Мы выпустили оттуда большой фоторепортаж.

Закрытие мотосезона Барнаул 2022. Дмитрий Лямзин. Закрытие мотосезона Барнаул 2022. Дмитрий Лямзин. Закрытие мотосезона Барнаул 2022. Дмитрий Лямзин.

Вообще, разговоры о сносе скульптуры начались еще четыре года назад. Спор разгорелся из-за придомовой территории. Жителей дома смущал огромный мотоцикл, земля вокруг казалась им неухоженной.

В 2022 году жильцы проголосовали за снос объекта. Итоги известны.