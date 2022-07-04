4 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцы нашли огромный мотоцикл «Байк-бара» на новом месте

Мотоцикл «Байк-бара» с пр. Красноармейского переехал на пляж «Водный мир» в Барнауле.

Мотоцикл "Байк-бара" обосновался в "Водном мире"
Мотоцикл "Байк-бара" обосновался в "Водном мире"
t.me/go_barnaul_telegram

Об этом сообщает телеграм-канал Go Barnaul.

«Крутые фотки за рулем огромного мотоцикла можно будет делать в купальниках», — говорится в сообщении.

Что случилось с мотоциклом

Напомним, огромный арт-объект на пр. Красноармейском снесли 3 июля. Посмотреть на демонтаж собрались сотни барнаульцев.

Разборки вокруг арт-объекта шли на протяжении четырех лет. Спор разгорелся из-за придомовой территории.

Жители близлежащего дома проголосовали за снос объекта, несмотря на то, что за территорией ухаживала администрация бара.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость