Барнаульцы нашли огромный мотоцикл «Байк-бара» на новом месте

Об этом сообщает телеграм-канал Go Barnaul.
«Крутые фотки за рулем огромного мотоцикла можно будет делать в купальниках», — говорится в сообщении.
Что случилось с мотоциклом
Напомним, огромный арт-объект на пр. Красноармейском снесли 3 июля. Посмотреть на демонтаж собрались сотни барнаульцев.
Разборки вокруг арт-объекта шли на протяжении четырех лет. Спор разгорелся из-за придомовой территории.
Жители близлежащего дома проголосовали за снос объекта, несмотря на то, что за территорией ухаживала администрация бара.