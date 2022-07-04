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Жизнь

Снесенному мотоциклу у «Байк-бара» поставили могильный памятник. Простоял он недолго

Барнаульские байкеры закопали импровизированный гроб и поставили могильный памятник на месте снесенного арт-объекта — огромного мотоцикла у «Байк-бара». Акция вызвала интерес у полиции.

Снесенному мотоциклу у «Байк-бара» поставили могильный памятник
Снесенному мотоциклу у «Байк-бара» поставили могильный памятник
vk.com/motobbrn

Напомним, огромный арт-объект на пр. Красноармейском снесли 3 июля. Посмотреть на демонтаж собрались сотни барнаульцев.

Вечером участники группы «Мотоциклисты и байкеры Барнаула» установили надгробный памятник, сооруженный из картона. На нем установили надпись «Здесь покоится благоустройство. Красноармейский, 61».

На место акции приехала полиция. «Доблестные правоохранители сегодня меня повеселили! На фото процедура снятия отпечатков пальцев», — подписал фото участник группы.

Следом байкер выложил видео, на котором выкапывают имитированный гроб.

Как ранее писал «Толк», на месте мотоцикла уложат асфальт, установят архитектурные зоны и обустроят тротуар.

Напомним, разборки вокруг арт-объекта шли на протяжении четырех лет.

Спор разгорелся из-за придомовой территории. Несмотря на то, что администрация «Байк-бара» ухаживала за территорией, на которой располагался мотоцикл, жители близлежащего дома проголосовали за снос объекта, пишет «Катунь 24».

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