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Жизнь

Емельяненко рассказал, как Алтай победил лося в схватке один на один

Боец смешанных единоборств Александра Емельяненко опубликовал в своем Instagram фотографии охоты на лося.

Александр Емельяненко тренируется в Кисловодске.
Александр Емельяненко тренируется в Кисловодске.
emelyanenko.com

«Гуляя по лесу с Алтаем, мы встретили лося. Алтай лося победил в схватке один на один!» — написал Емельяненко.

В подтверждение спортсмен опубликовал два фото. На одном он рядом с собакой по кличке Алтай, на другом — рядом с поверженным лесным животным.

Примечательно, что боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в комментариях пообещал сделать с Емельяненко то же самое, что он сделал с лосем.

«Сделаю то же самое с тобой в клетке. Чисто в память об этом лосе!» — написал Исмаилов.

Напомним, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок Емельяненко. До этого вызов спортсмену бросил олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев.

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