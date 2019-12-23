Емельяненко рассказал, как Алтай победил лося в схватке один на один

«Гуляя по лесу с Алтаем, мы встретили лося. Алтай лося победил в схватке один на один!» — написал Емельяненко.

В подтверждение спортсмен опубликовал два фото. На одном он рядом с собакой по кличке Алтай, на другом — рядом с поверженным лесным животным.

Примечательно, что боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в комментариях пообещал сделать с Емельяненко то же самое, что он сделал с лосем.

«Сделаю то же самое с тобой в клетке. Чисто в память об этом лосе!» — написал Исмаилов.

Напомним, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок Емельяненко. До этого вызов спортсмену бросил олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев.