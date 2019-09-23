Енота заметили в новосибирском метро

На фотографии окружающие не обращают внимания на питомца. «Вообще ничего необычного», — соглашаются пользователи в комментариях.
Ранее в Новосибирске открыли кафе EnoTime, где посетители могут пообщаться и поиграть с четырьмя ручными енотами.
Сообщество «Мода Новосибирского Метро» опубликовало фотографию, на которой видно, как енота перевозят в метро в обычной спортивной сумке. При этом животное чувствует себя спокойно и роется в сумке хозяина.
На фотографии окружающие не обращают внимания на питомца. «Вообще ничего необычного», — соглашаются пользователи в комментариях.
Ранее в Новосибирске открыли кафе EnoTime, где посетители могут пообщаться и поиграть с четырьмя ручными енотами.
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