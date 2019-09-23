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Жизнь

Енота заметили в новосибирском метро

Сообщество «Мода Новосибирского Метро» опубликовало фотографию, на которой видно, как енота перевозят в метро в обычной спортивной сумке. При этом животное чувствует себя спокойно и роется в сумке хозяина.

Енот в новосибирском метро
Енот в новосибирском метро
Степан Зубехин, vk.com/subwaynsk

На фотографии окружающие не обращают внимания на питомца. «Вообще ничего необычного», — соглашаются пользователи в комментариях.

Ранее в Новосибирске открыли кафе EnoTime, где посетители могут пообщаться и поиграть с четырьмя ручными енотами.

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