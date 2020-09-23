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23 сентября 8°C
Жизнь

Еще будут теплые деньки. Стало известно, когда они вернутся в Алтайский край

Период бабьего лета в Алтайском крае завершился с новой волной похолодания, пик которого придется на 24 сентября. Однако, с большой долей вероятности, регион еще побалуют теплые дни.

Золотая осень в Барнауле.
Золотая осень в Барнауле.
Анна Зайкова.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, резкое ухудшение погоды, которое ожидается вечером 23 сентября и продолжится в течение суток 24 сентября, не означает, что теплая погода не вернутся в обозримой перспективе в наш регион.

«В самом конце сентября и начале октября, вполне возможно, еще будут достаточно теплые дни», — сказала собеседница.

Синоптик также уточнила, что после ухудшения погоды, вызванного влиянием северного циклона, в Алтайском крае установится антициклон.

Таким образом, погодные условия стабилизируются. И постепенно температура воздуха будет нарастать с каждым днем.

Пара. Мокрый снег.
Пара. Мокрый снег.
CC0.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 23 сентября, местами в предгорьях возможно похолодание до -1 градуса. 23 и 24 сентября в регионе ожидаются дожди, при этом в четверг местами в предгорьях с мокрым снегом.

В ночь на пятницу, 25 сентября, мокрый снег может пойти и в северных районах Алтайского края.

При этом по мере ухудшения погоды будет усиливаться ветер. При порывах его скорость может достигать 28 метров в секунду — 100 километров в час.

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